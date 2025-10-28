صوبائی سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم کی سکیورٹی میں خامیوں کی نشاندہی
کمپیوٹر آؤٹ ڈیٹڈ، اینٹی وائرس بغیر لائسنس، آئی ٹی آلات کمزور ہیں:وزارت داخلہ کا خط وفاق کی شہریوں کے ڈیٹا کی حفاظت کیلئے سسٹم اپگریڈیشن، جدید آلات نصب کرنیکی ہدایت
اسلام آباد (ایس ایم زمان)وزارت داخلہ نے شہریوں کا ڈیٹا محفوظ بنانے اور سائبر حملوں سے بچاؤ کیلئے صوبائی حکومتوں کو کمپیوٹر سسٹم اپ گریڈ کرنے ، لائسنس یافتہ اینٹی وائرس اور جدید آئی ٹی آلات نصب کرنے کی ہدایت دی ہے ۔ وزارت کے مطابق سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم کے سکیورٹی آڈٹ میں خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ صوبائی حکومتوں کو مراسلے میں کہا گیا کہ سکیورٹی پروٹوکول اسسمنٹ میں صوبائی سطح پر خامیوں کی نشاندہی ہوئی جس سے ڈیٹا کی سکیورٹی کے خدشات پیدا ہو رہے ۔
صوبائی حکومتوں میں آؤٹ ڈیٹڈ کمپیوٹر سسٹم ہیں، بغیر لائسنس اینٹی وائرس سلوشنز لوڈ اور آئی ٹی آلات کمزور ہیں۔ وزارت نے صوبائی حکومتوں کو سکیورٹی پروٹوکول کی اشیا کی فہرست بھجوائی جس میں سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم کیلئے ہارڈ ویئر اپ گریڈیشن، یو ایس بی ڈیوائسز کی بندش، سسٹم استعمال کی پابندی، پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں میں بائیو میٹرک سسٹم کی تنصیب، پاس ورڈز، سسٹم کا آڈٹ اور وزارت داخلہ کے سسٹم و ڈومین سے منسلک کرنااور وی پی این استعمال سمیت سکیورٹی اقدامات شامل ہیں۔