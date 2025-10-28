سروائیکل کینسر بچاؤ؛ 39لاکھ 50ہزار لڑکیوں کی ویکسی نیشن نہ ہو سکی
مہم میں اسلام آباد کا 1لاکھ 32ہزار ہدف، 86ہزار لڑکیوں نے ویکسی نیشن نہیں کرائی پنجاب 24لاکھ 54ہزار، سندھ 12لاکھ 62ہزار، کشمیر ڈھائی لاکھ لڑکیاں ویکسین سے محروم
اسلام آباد (ایس ایم زمان )وزارت قومی صحت گزشتہ ماہ قومی مہم میں 39لاکھ 50ہزار لڑکیو ں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسی نیشن میں کامیاب نہیں ہو سکی، 15تا 27 ستمبر مہم میں پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں 9تا 14سال کی ایک کروڑ 17 لاکھ 29 ہزار 789 لڑکیوں کی ویکسی نیشن کا ہدف تھا، وفاقی دارالحکومت میں سب سے زیادہ 86 ہزار لڑکیوں نے ویکسی نیشن نہیں کرائی جبکہ 46 ہزار 949 لڑکیوں کی ویکسی نیشن ہو سکی، ویکسی نیشن کا ہدف 1 لاکھ 32 ہزار 953 مقرر کیا گیا تھا، ویکسی نیشن کا ہدف 35 فیصد حاصل ہو سکا۔
پنجاب میں 76 لاکھ 78 ہزار 258 لڑکیوں کی ویکسی نیشن کا ہدف تھا تاہم 52 لاکھ 23 938 لڑکیوں کی ویکسی نیشن کی گئی اور 24 لاکھ 54 ہزار 330 لڑکیوں کی ویکسی نیشن نہیں ہو سکی ۔ سندھ میں 36 لاکھ 73 ہزار 152 لڑکیوں کا ہدف تھا جبکہ 24 لاکھ 10 ہزار 924 بچیوں کی ویکسی نیشن کی گئی اور 12 لاکھ 62 ہزار 228 لڑکیوں کی ویکسی نیشن نہیں ہو سکی۔ آزاد کشمیر میں 2 لاکھ 45 ہزار 436 لڑکیوں کی ویکسی نیشن کے ہدف کے مقابلے میں 97 ہزار 117 کی ویکسی نیشن کی گئی اور 1 لاکھ 48 ہزار 309 لڑکیوں کی ویکسی نیشن نہیں ہو سکی ۔ آزاد کشمیر میں ویکسی نیشن کا ہدف 40 فیصد حاصل ہوا ، پنجاب میں سب سے زیادہ 68 فیصد اور سندھ میں 66 فیصد ویکسی نیشن کا ہدف حاصل ہو سکا۔