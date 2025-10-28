آلودگی چھپانے کیلئے مودی حکومت کا ڈرامہ ،اپوزیشن کی تنقید
مانیٹرنگ سٹیشنز کے گرد پانی چھڑکاؤ سے سنسر کو دھوکا دیا جا رہا:عام آدمی پارٹی کا الزام چھڑکاؤ کم ہوتے ہی آلودگی 54فیصد سے زیادہ بڑھی، مرکزی بورڈ نے بھانڈا پھوڑ دیا
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)دہلی کی فضائی آلودگی پر قابو نہ پا سکنے پر مودی حکومت نے پانی کے چھڑکا کے ذریعے حقیقت چھپانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق، آنندوہار آلودگی مانیٹرنگ سٹیشن پر میونسپل کارپوریشن کے درجنوں ٹینکرز دن رات پانی کا چھڑکاؤ کر رہے تاکہ سنسر کے اردگرد آلودگی کے اصل اعداد و شمار کو کم دکھایا جا سکے ۔
عام آدمی پارٹی دہلی کے صدرسوربھ بھردواج نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا یہ آلودگی کنٹرول نہیں بلکہ ڈیٹا مینجمنٹ کا جھوٹا کھیل ہے ۔ مودی حکومت آلودگی چھپانے کیلئے پانی اور پٹرول برباد اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے ۔ سینئر رہنما منیش سسوڈیانے کہا ہوا آلودہ کریں، اعداد و شمار کم کریں، پانی سے سچائی چھپائیں یہ بی جے پی کا آلودگی کنٹرول ماڈل ہے ۔ ادھر مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق پانی چھڑکنے کی سرگرمی کم ہونے پر آلودگی کی شرح 54 فیصد سے بھی زیادہ بڑھ گئی جو دہلی میں فضائی معیار کی سنگین صورتحال کو ظاہر کرتی ہے۔