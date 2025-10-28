صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آلودگی چھپانے کیلئے مودی حکومت کا ڈرامہ ،اپوزیشن کی تنقید

  • پاکستان
آلودگی چھپانے کیلئے مودی حکومت کا ڈرامہ ،اپوزیشن کی تنقید

مانیٹرنگ سٹیشنز کے گرد پانی چھڑکاؤ سے سنسر کو دھوکا دیا جا رہا:عام آدمی پارٹی کا الزام چھڑکاؤ کم ہوتے ہی آلودگی 54فیصد سے زیادہ بڑھی، مرکزی بورڈ نے بھانڈا پھوڑ دیا

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)دہلی کی فضائی آلودگی پر قابو نہ پا سکنے پر مودی حکومت نے پانی کے چھڑکا کے ذریعے حقیقت چھپانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق، آنندوہار آلودگی مانیٹرنگ سٹیشن پر میونسپل کارپوریشن کے درجنوں ٹینکرز دن رات پانی کا چھڑکاؤ کر رہے تاکہ سنسر کے اردگرد آلودگی کے اصل اعداد و شمار کو کم دکھایا جا سکے ۔

عام آدمی پارٹی دہلی کے صدرسوربھ بھردواج نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا یہ آلودگی کنٹرول نہیں بلکہ ڈیٹا مینجمنٹ کا جھوٹا کھیل ہے ۔ مودی حکومت آلودگی چھپانے کیلئے پانی اور پٹرول برباد اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے ۔ سینئر رہنما منیش سسوڈیانے کہا ہوا آلودہ کریں، اعداد و شمار کم کریں، پانی سے سچائی چھپائیں یہ بی جے پی کا آلودگی کنٹرول ماڈل ہے ۔ ادھر مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق پانی چھڑکنے کی سرگرمی کم ہونے پر آلودگی کی شرح 54 فیصد سے بھی زیادہ بڑھ گئی جو دہلی میں فضائی معیار کی سنگین صورتحال کو ظاہر کرتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

صبا قمر کے کراچی سے متعلق بیان پر مداح برہم

ماہرہ خان کے چہرے کی تبدیلی پر مداحوں کی تنقید

فلمسٹار ریما خان 54 برس کی ہوگئیں

اداکاری کا کوئی خاص شوق نہیں تھا: رشمیکا مندانا کا انکشاف

ابھینو جہاں ملا چپل سے ماروں گی:راکھی کی سلمان کی حمایت

نوجوان بھارتی اداکار سچن چاندواڑے نے خودکشی کرلی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak