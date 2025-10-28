حمزہ امان اللہ چیف سکیورٹی افسر وزیراعلیٰ پنجاب تعینات
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ مریم نواز کے چیف سکیورٹی افسر عثمان ٹیپو کو ڈی پی او ساہیوال تعینات کر دیا گیا جبکہ ڈی پی او ساہیوال رانا طاہر رحمن کو اے آئی جی ڈسپلن تعینات کردیا گیا۔۔۔
آئی جی پنجاب نے تقرروتبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ،جس کے مطابق آئی جی پنجاب کے پی ایس او حمزہ امان اللہ کو چیف سکیورٹی افسر وزیراعلیٰ پنجاب تعینات کیاگیاہے ۔ایس پی ڈولفن لاہور ارسلان زاہد اورایس ایس پی آپریشنزملتان احمد زنیر چیمہ کی خدمات وزیر اعلیٰ پنجاب آفس کے سپرد کر دی گئیں۔