مقبوضہ کشمیر سب سے زیادہ عسکری علاقہ
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 ء تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب بھارت نے جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا۔
پاکستان کشمیر کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے اور کرتا رہے گا ۔1947ء سے اب تک پانچ لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں بچے نابینا اور سیکڑوں خواتین ہراسانی کا نشانہ بنیں،‘‘فرینڈز آف کشمیر’’ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا مقبوضہ کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ عسکری علاقہ بن چکا ہے جہاں 80 لاکھ شہریوں پر 9 لاکھ بھارتی فوجی مسلط ہیں۔