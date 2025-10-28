صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلورکوٹ میں دیرینہ عداوت پر 2 سکول ٹیچرز قتل

  • پاکستان
کلورکوٹ میں دیرینہ عداوت پر 2 سکول ٹیچرز قتل

کلورکوٹ (نمائندہ دنیا، نامہ نگار) کلورکوٹ کے نواحی علاقہ وٹھوئے والا میں مبینہ طور پر مخالفین نے اندھا دھند فائرنگ کرکے دو سکول ٹیچرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملز م موقع سے فرار ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق قریبی سکول کے ٹیچر اعجاز ڈتوری اور رضوان خان کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ چھٹی کے بعد اپنے گھروں کو جا رہے تھے ۔ اعجاز ڈتوری کا تعلق اھیراں والا جبکہ رضوان خان کا اشرف والا سے تھا۔ اطلاع ملتے ہی کلورکوٹ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکٹرمیاں بیوی کا بدترین تشدد،12سالہ گھریلوملازمہ بازیاب

خاتون ٹیچر سے سرراہ غیراخلاقی حرکت کرنے والا ملزم گرفتار

کارپر فائرنگ،مقدمہ درج کر لیا گیا

منشیا ت فروش گرفتار،560گرام چرس برآمد

اوباش کی 5سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں لاکھوں روپے ،قیمتی اشیا لوٹ لی گئیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak