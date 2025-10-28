پاکستان سے 15لاکھ سے زائد افغان مہاجرین اپنے وطن جا چکے
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 15 لاکھ 14 ہزار 384 افغان مہاجرین پاکستان سے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔
ذرائع کے مطابق چمن بارڈر سے افغان شہریوں کی واپسی منظم، باوقار اور محفوظ انداز میں ہو رہی ہے ، روزانہ تقریباً 3سے 4ہزار افغان مہاجرین کی وطن واپسی عمل میں لائی جا رہی ہے ، انہیں مکمل احترام اور سہولت کے ساتھ سرحد پار روانہ کیا جا رہا ہے ۔ پاکستان نے گزشتہ چار دہائیوں کے دوران لاکھوں افغان بھائیوں کورہائش، روزگار اور تحفظ فراہم کیا۔ عالمی مبصرین کے مطابق پاکستان کی یہ فراخدل میزبانی انسانی ہمدردی کی تاریخ میں روشن مثال کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ واپسی کے موثر اور شفاف عمل کیلئے حکومت نے دستاویزات کی جانچ پڑتال کا جامع نظام قائم کیا ہے ۔ حکام کے مطابق پاکستان میں اب بغیر پاسپورٹ اور ویزا داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ افغانستان سے صرف تجارتی یا دورہ جاتی ویزے پر پاکستان آنے کی اجازت دی جائے گی۔ حکومتی ترجمان نے کہا افغان مہاجرین کی واپسی قومی سلامتی، قانون کی پاسداری اور باہمی احترام کے اصولوں پر مبنی ہے ۔ پاکستان افغان عوام کے ساتھ جذبہ خیر سگالی کے تحت تعاون جاری رکھے گا جو قانونی طریقہ کارکے تحت ہوگا۔