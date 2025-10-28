صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان سے 15لاکھ سے زائد افغان مہاجرین اپنے وطن جا چکے

  • پاکستان
پاکستان سے 15لاکھ سے زائد افغان مہاجرین اپنے وطن جا چکے

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 15 لاکھ 14 ہزار 384 افغان مہاجرین پاکستان سے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔

ذرائع کے مطابق چمن بارڈر سے افغان شہریوں کی واپسی منظم، باوقار اور محفوظ انداز میں ہو رہی ہے ، روزانہ تقریباً 3سے 4ہزار افغان مہاجرین کی وطن واپسی عمل میں لائی جا رہی ہے ، انہیں مکمل احترام اور سہولت کے ساتھ سرحد پار روانہ کیا جا رہا ہے ۔ پاکستان نے گزشتہ چار دہائیوں کے دوران لاکھوں افغان بھائیوں کورہائش، روزگار اور تحفظ فراہم کیا۔ عالمی مبصرین کے مطابق پاکستان کی یہ فراخدل میزبانی انسانی ہمدردی کی تاریخ میں روشن مثال کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ واپسی کے موثر اور شفاف عمل کیلئے حکومت نے دستاویزات کی جانچ پڑتال کا جامع نظام قائم کیا ہے ۔ حکام کے مطابق پاکستان میں اب بغیر پاسپورٹ اور ویزا داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ افغانستان سے صرف تجارتی یا دورہ جاتی ویزے پر پاکستان آنے کی اجازت دی جائے گی۔ حکومتی ترجمان نے کہا افغان مہاجرین کی واپسی قومی سلامتی، قانون کی پاسداری اور باہمی احترام کے اصولوں پر مبنی ہے ۔ پاکستان افغان عوام کے ساتھ جذبہ خیر سگالی کے تحت تعاون جاری رکھے گا جو قانونی طریقہ کارکے تحت ہوگا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکٹرمیاں بیوی کا بدترین تشدد،12سالہ گھریلوملازمہ بازیاب

خاتون ٹیچر سے سرراہ غیراخلاقی حرکت کرنے والا ملزم گرفتار

کارپر فائرنگ،مقدمہ درج کر لیا گیا

منشیا ت فروش گرفتار،560گرام چرس برآمد

اوباش کی 5سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں لاکھوں روپے ،قیمتی اشیا لوٹ لی گئیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak