ایس پی کی مبینہ خودکشی،ترقی نہ ملنے پرانکوائری کمیٹی متحرک
واقعہ کے روزعدیل کی سیکشن افسر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ملاقات تھی:رپورٹ عدیل اکبر شدید ذہنی دبائوکا شکارتھے ،کوئی اچانک حادثہ ہوناضروری نہیں:ڈاکٹرز
اسلام آباد (عادل تنولی)ایس پی عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی کے معاملہ میں تین رکنی اعلٰی سطح انکوائری کمیٹی کی تحقیقات آخری مرحلے میں ہے ،انکوائری کمیٹی ایس پی عدیل کو دو بارہ ترقی نہ ملنے سے متعلق جانچ پڑتال کیلئے بھی متحرک ہوگئی ہے اور عدیل اکبر کے آپریٹر اور ڈرائیور سمیت ڈاکٹرز کے بیانات قلمبند کر لیے ہیں، ڈاکٹر زکے بیان کے مطابق عدیل اکبر شدیدذہنی دبائو کا شکار تھے اوراس کیلئے کوئی اچانک حادثہ ہونا ضروری نہیں، سٹریس کا متاثرہ شخص ماضی کے حادثات کا پریشر ساتھ لے کر چلتا ہے ۔ذرائع کے مطابق ایس پی عدیل اکبر 8 اکتوبر کو اپنے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کیلئے گئے ، عدیل اکبر ترقی نہ ملنے پر دلبرداشتہ تھے ،ڈاکٹرنے عدیل اکبر اور فیملی کو اسلحہ اور بلیڈز جیسی اشیا سے دور رکھنے کا کہا تھا، عدیل اکبر کے خلاف بلوچستان میں انکوائری رپورٹ بنی تھی جو 2 سال چلتی رہی،ایس ایس پی معروف نے عدیل اکبر کے خلاف انکوائری رپورٹ مرتب کی تھی،اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی نے اس رپورٹ پر عدیل اکبر کو سزا بھی دی تھی اور سزا کے باعث عدیل اکبر دو بار ہ پروموٹ نہیں ہوئے ، عدیل اکبر کو ڈیڑھ ماہ قبل اسلام آباد تعینات کیا گیا،وہ کشمیر میں بھی ڈیوٹی سر انجام دے کر آئے تھے ، مریدکے آپریشن میں عدیل اکبر نے حصہ نہیں لیا تھا، پولیس انکوائری کے مطابق حادثے سے ڈیڑھ گھنٹہ قبل 35 منٹ گاڑی میں گھومتے رہے ، پھر گھر گئے ، عدیل نے کچھ دیر بعد ڈرائیور اور آپریٹر کو گھر بلایا اور ان کے ساتھ سیکرٹریٹ گئے ،جہاں عدیل اکبر کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکشن افسر سے ملاقات طے تھی۔رپورٹ کے مطابق 4 بج کر 23 منٹ پر ایس او نے فون پر کہا کہ نکل گیا ہوں، عدیل اکبر یوٹرن لینے کے بعد دفتر خارجہ گئے ، تاہم واقعے کے پانچ روز بعد بھی حتمی حقائق سامنے نہیں آ سکے ۔