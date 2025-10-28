نا اہلی کیس :عمر ایوب کی تمام درخواستیں واپس
شبلی فراز کی نااہلی درخواست پر نوٹس،عمر ایوب کی اہلیہ الیکشن لڑیں گی، بیرسٹر گوہر شبلی کی الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کیخلاف اپیل پر سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی
اسلام آباد( کورٹ رپورٹر ) سپریم کورٹ آئینی بینچ میں زیر سماعت عمر ایوب اور شبلی فراز نااہلی کیس میں عمر ایوب نے اپنی تمام درخواستیں واپس لے لی ہیں، عدالت نے شبلی فراز کی الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کیخلاف درخواست پر نوٹسز جاری کر دیئے ہیں۔سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں پانچ رکنی آئینی بینچ نے عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی سے متعلق اپیلوں پر سماعت کی۔ درخواست دہندگان عمر ایوب اور شبلی فراز کی جانب سے بیرسٹر گوہر عدالت میں پیش ہوئے ۔ دوران سماعت بیرسٹر گوہر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ عمر ایوب اپنی اپیلیں واپس لینا چاہتے ہیں، عمر ایوب کی نشست پر انکی اہلیہ الیکشن لڑیں گی، قومی اسمبلی میں قائدحزب اختلاف کو ڈی نوٹیفائی کرنے کیخلاف اپیل بھی واپس لے رہے ہیں، محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے ۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ شبلی فراز کی جانب سے چیئرمین سینیٹ کے نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست کو بھی واپس لینے کی ہدایات ہیں جبکہ شبلی فراز کی جانب سے الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کے خلاف اپیل کی پیروی کی جائے گی۔ شبلی فراز کی خالی نشست پر تیس اکتوبر کو انتخابات ہیں، استدعا ہے کہ شبلی فراز کی الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کیخلاف درخواست پر نوٹسز جاری کیے جائیں۔ عدالت نے شبلی فراز کی جانب سے الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کیخلاف اپیل پر نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔