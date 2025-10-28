صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علیمہ کے پانچویں بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری

  • پاکستان
علیمہ کے پانچویں بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری

عدالت برہم،پاسپورٹ بلاک اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹ طلب سواتی کا پاسپورٹ بلاک لسٹ سے نکالنے کی ہدایت، فیصل گنڈا پور کی ضمانت منظور

راولپنڈی، اسلام آباد ( خبر نگار ،اپنے نامہ نگار سے ) انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیشی پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے ایک مرتبہ پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ۔اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے 26 نومبر احتجاج پر علیمہ خان کے خلاف تھانہ صادق آباد میں درج مقدمہ کی سماعت کی، علیمہ خان اور ان کے وکلا عدالت پیش نہ ہوئے ۔علیمہ خان کی عدم حاضری پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔اے ٹی سی نے علیمہ خان کی عدم پیشی پر پانچویں بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ۔ عدالت نے نادرا، سٹیٹ بینک اور ڈی جی امیگریشن سے علیمہ خان کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ادھر انسدادِ دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کا پاسپورٹ بلاک لسٹ سے نکالنے کی ہدایت کر دی۔

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف متنازعہ ٹویٹس سے متعلق کیسز کی سماعت استغاثہ کے گواہان کی عدم موجودگی کے باعث 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی ۔ انسدادِ دہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے بانی کی نااہلی کے خلاف فیض آباد احتجاج کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی ۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کیس 10 نومبر تک ملتوی کر دیا۔ انسدادِ دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین گنڈا پور کی دو مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ۔ گزشتہ روز ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے 5،5 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے ۔ انسدادِ دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے خلاف سنگجانی جلسہ کیس میں عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

صبا قمر کے کراچی سے متعلق بیان پر مداح برہم

ماہرہ خان کے چہرے کی تبدیلی پر مداحوں کی تنقید

فلمسٹار ریما خان 54 برس کی ہوگئیں

اداکاری کا کوئی خاص شوق نہیں تھا: رشمیکا مندانا کا انکشاف

ابھینو جہاں ملا چپل سے ماروں گی:راکھی کی سلمان کی حمایت

نوجوان بھارتی اداکار سچن چاندواڑے نے خودکشی کرلی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak