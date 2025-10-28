علیمہ کے پانچویں بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری
عدالت برہم،پاسپورٹ بلاک اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹ طلب سواتی کا پاسپورٹ بلاک لسٹ سے نکالنے کی ہدایت، فیصل گنڈا پور کی ضمانت منظور
راولپنڈی، اسلام آباد ( خبر نگار ،اپنے نامہ نگار سے ) انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیشی پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے ایک مرتبہ پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ۔اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے 26 نومبر احتجاج پر علیمہ خان کے خلاف تھانہ صادق آباد میں درج مقدمہ کی سماعت کی، علیمہ خان اور ان کے وکلا عدالت پیش نہ ہوئے ۔علیمہ خان کی عدم حاضری پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔اے ٹی سی نے علیمہ خان کی عدم پیشی پر پانچویں بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ۔ عدالت نے نادرا، سٹیٹ بینک اور ڈی جی امیگریشن سے علیمہ خان کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ادھر انسدادِ دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کا پاسپورٹ بلاک لسٹ سے نکالنے کی ہدایت کر دی۔
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف متنازعہ ٹویٹس سے متعلق کیسز کی سماعت استغاثہ کے گواہان کی عدم موجودگی کے باعث 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی ۔ انسدادِ دہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے بانی کی نااہلی کے خلاف فیض آباد احتجاج کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی ۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کیس 10 نومبر تک ملتوی کر دیا۔ انسدادِ دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین گنڈا پور کی دو مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ۔ گزشتہ روز ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے 5،5 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے ۔ انسدادِ دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے خلاف سنگجانی جلسہ کیس میں عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ۔