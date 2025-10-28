شرح سود برقرار رکھنا معیشت کیلئے نقصان دہ : پاکستان بزنس فورم
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) پاکستان بزنس فورم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے پالیسی ریٹ 11 فیصد برقرار رکھنے کے فیصلے کو موجودہ معاشی حالات میں ’’انسدادِ ترقی‘‘ قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی ہے۔
فورم کے مطابق اس فیصلے سے کاروباری سرگرمیوں میں مزید سستی آئے گی اور سرمایہ کاری کے رجحان کو نقصان پہنچے گا۔سٹیٹ بینک کا فیصلہ کاروباری اعتماد متزلزل کر رہا۔پاکستان بزنس فورم کے چیف آرگنائزر چودھری احمد جواد نے کہا کہ افراطِ زر کی حالیہ شرح کو مدنظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ 7 فیصد تک کم کیا جانا چاہیے تاکہ معیشت کو سہارا اور کاروباری اعتماد بحال ہو۔ ان کے مطابق شرح سود میں کمی سے حکومت کے قرضوں کے بوجھ میں تقریباً 3500 ارب روپے کی کمی ہوسکتی تھی، جو مالیاتی استحکام کے لیے اہم قدم ہوتا۔ فورم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ زمینی حقائق کے مطابق شرح سود میں فوری کمی کر کے معیشت میں بہتری کی فضا پیدا کی جائے۔