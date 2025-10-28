کلائمیٹ چینج فنڈ:وزارتِ موسمیاتی تبدیلی نے 1ارب مانگ لیے
ماحولیاتی تغیر سے مطابقت، اثرات کم کرنے کے منصوبوں کی مالی معاونت کی جائیگی فنڈز کیلئے تجویز وزارتِ خزانہ کو ارسال، گورننس کیلئے 3کمیٹیاں قائم کی جائیں گی:حکام
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وزارتِ موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان کلائمیٹ چینج فنڈ کے قیام کیلئے فنانس ڈویژن سے ابتدائی طور پر ایک ارب سیڈ فنڈ کی درخواست دی ہے ، یہ فنڈ ماحولیاتی تغیر سے مطابقت اور اس کے اثرات کم کرنے کیلئے قومی منصوبوں کی مالی معاونت کے مقصد سے قائم کیا جا رہا ہے ۔ ایک ارب روپے کی رقم فنڈ کو عملی شکل دینے کیلئے ابتدائی سرمایہ کے طور پر طلب کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق یہ تجویز پہلے ہی وزارتِ خزانہ کو ارسال کی جا چکی ہے۔
ڈرافٹ کلائمیٹ فنڈ رولز کے مطابق، فنڈ کے انتظام و انصرام اور گورننس کیلئے تین کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ فنڈز کا 40 فیصد موسمیاتی مطابقت، 30 فیصد تخفیف کے منصوبوں، 20 فیصد استعداد سازی، تحقیق و مواصلات اور 10 فیصد انتظامی اخراجات کیلئے رکھا جائے گا۔ فنڈ میں وسیع تر شمولیت کیلئے تین سطحی گرانٹ نظام متعارف کرایا جائے گا۔ پانچ ملین روپے تک چھوٹی گرانٹس کمیونٹی منصوبوں اور این جی اوز کی پانچ سے پچاس ملین روپے تک کی درمیانی گرانٹس عوامی و نجی شعبوں کے قابلِ توسیع منصوبوں کی جبکہ پچاس ملین روپے سے زائد کی بڑی گرانٹس طویل مدتی اثرات رکھنے والے کثیر شعبہ جاتی منصوبوں کے لئے دی جائیں گی۔