صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیر میں سیاسی عدم استحکام ، موجودہ اسمبلی سے چوتھا وزیر اعظم آئیگا

  • پاکستان
کشمیر میں سیاسی عدم استحکام ، موجودہ اسمبلی سے چوتھا وزیر اعظم آئیگا

پی ٹی آئی کے تین وزرائے اعظم تبدیل، اب وزارتِ عظمیٰ پیپلز پارٹی کو ملنے کا امکان 2006 میں مسلم کانفرنس حکومت میں بھی ایک دور میں چار وزرا اعظم تبدیل ہو چکے

اسلام آباد (خاور نواز راجہ)آزاد جموں و کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں دوسری مرتبہ ایک ہی اسمبلی کے دور میں چوتھے وزیر اعظم کے انتخاب کی تیاری مکمل کر لی گئی ۔ 1985سے اب تک 12 وزرائے اعظم آ چکے ہیں، جبکہ اب 13ویں وزیر اعظم کے انتخاب کا عمل شروع ہونے والا ہے ۔2021 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف نے حکومت قائم کی اور سردار عبدالقیوم نیازی کو وزیر اعظم بنایا، جو 10 ماہ بعد عدم اعتماد کے باعث عہدے سے ہٹائے گئے ۔ مئی 2022 میں سردار تنویر الیاس نے وزارتِ عظمیٰ سنبھالی مگر عدالتی فیصلے سے ایک سال بعد نااہل قرار پائے ۔ اپریل 2023 میں چودھری انوار الحق وزیر اعظم منتخب ہوئے جو تاحال منصب پر فائز ہیں۔اب پیپلز پارٹی کو وزارتِ عظمیٰ دینے کا فیصلہ متوقع ہے جس سے ایک ہی اسمبلی کے دور میں چوتھے وزیر اعظم کی تقرری عمل میں آئے گی۔ یہ صورتحال 2006 کی یاد تازہ کر رہی ہے ، جب مسلم کانفرنس کی حکومت میں بھی ایک ہی دور میں چار وزرائے اعظم تبدیل ہوئے تھے ۔ قیادت کی مسلسل تبدیلی نے آزاد کشمیر کے سیاسی استحکام پر سنجیدہ سوالات اٹھا دئیے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

صندل کے تیل کے استعمال کے حیرت انگیز فوائد

اے آئی کو انسانی دماغی لہریں پڑھنے کیلئے استعمال کیاجائے گا

دماغی کاموں کی کمی بڑھتی عمر میں وقت تیزی سے گزر نے کاباعث

انسٹا گرام میں ریلز ویڈیوز کیلئے ایک نیا فیچر متعارف

بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے والے 5میوہ جات

پاکستان میں میٹا اے آئی اردو میں متعارف کرادیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak