کشمیر میں سیاسی عدم استحکام ، موجودہ اسمبلی سے چوتھا وزیر اعظم آئیگا
پی ٹی آئی کے تین وزرائے اعظم تبدیل، اب وزارتِ عظمیٰ پیپلز پارٹی کو ملنے کا امکان 2006 میں مسلم کانفرنس حکومت میں بھی ایک دور میں چار وزرا اعظم تبدیل ہو چکے
اسلام آباد (خاور نواز راجہ)آزاد جموں و کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں دوسری مرتبہ ایک ہی اسمبلی کے دور میں چوتھے وزیر اعظم کے انتخاب کی تیاری مکمل کر لی گئی ۔ 1985سے اب تک 12 وزرائے اعظم آ چکے ہیں، جبکہ اب 13ویں وزیر اعظم کے انتخاب کا عمل شروع ہونے والا ہے ۔2021 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف نے حکومت قائم کی اور سردار عبدالقیوم نیازی کو وزیر اعظم بنایا، جو 10 ماہ بعد عدم اعتماد کے باعث عہدے سے ہٹائے گئے ۔ مئی 2022 میں سردار تنویر الیاس نے وزارتِ عظمیٰ سنبھالی مگر عدالتی فیصلے سے ایک سال بعد نااہل قرار پائے ۔ اپریل 2023 میں چودھری انوار الحق وزیر اعظم منتخب ہوئے جو تاحال منصب پر فائز ہیں۔اب پیپلز پارٹی کو وزارتِ عظمیٰ دینے کا فیصلہ متوقع ہے جس سے ایک ہی اسمبلی کے دور میں چوتھے وزیر اعظم کی تقرری عمل میں آئے گی۔ یہ صورتحال 2006 کی یاد تازہ کر رہی ہے ، جب مسلم کانفرنس کی حکومت میں بھی ایک ہی دور میں چار وزرائے اعظم تبدیل ہوئے تھے ۔ قیادت کی مسلسل تبدیلی نے آزاد کشمیر کے سیاسی استحکام پر سنجیدہ سوالات اٹھا دئیے ہیں۔