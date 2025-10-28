صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی محتسب نے 11 کروڑ کی مشترکہ جائیداد سے محروم خاتون کوحق دلوادیا

  • پاکستان
وفاقی محتسب نے 11 کروڑ کی مشترکہ جائیداد سے محروم خاتون کوحق دلوادیا

اسلام آ باد (نامہ نگار)وفاقی محتسب برائے انسدادِ ہراسانی فوزیہ وقار نے خاتون کو شادی کے دوران خریدی گئی 11 کروڑ روپے مالیت کی مشترکہ جائیداد میں برابر کا حق دلوا دیا۔

ترجمان کے مطابق یہ فیصلہ خواتین کے جائیداد کے حقوق کے نفاذ ایکٹ 2020 کے تحت دیا گیا، جس کے مطابق شکایت کنندہ کو ان کی سابقہ ازدواجی زندگی کے دوران حاصل کی گئی مشترکہ جائیداد میں قانونی حصہ بحال کر دیا گیا۔شکایت کنندہ کو طلاق کے بعد اس جائیداد سے محروم کر دیا گیا تھا، جس پر انہوں نے FOSPAH سے رجوع کیا تھا۔فیصلے میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے جائیداد کے حقوق، خصوصاً وہ جائیداد جو شادی کے دوران حاصل کی گئی ہو، آئین کے تحت تسلیم کیے جانے ، محفوظ رکھنے اور مکمل طور پر تحفظ دینے کے قابل ہیں ۔ 

