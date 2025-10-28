صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبائل کمپنیوں سے قواعد پر عمل کروایا جائے :لاہور ہائیکورٹ

جو موبائل یا سم جرائم میں استعمال ہو جائے ،بلاک کریں:پی ٹی اے کو ہدایت ایک ہی موبائل سے ایک رات میں 709 سمز ایکٹیویٹ ہوئیں:حشمت کمال

لاہور(کورٹ رپورٹر ،آئی این پی )لاہور ہائیکورٹ نے غیر قانونی رجسٹرڈ سمز سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی(پی ٹی اے )کو مکمل رولز پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے 10نومبر کو رپورٹ طلب کر لی۔عدالت نے ہدایت کی کہ چاروں موبائل کمپنیوں سے قواعد پر عمل کروایا جائے ، جو موبائل فون اور سم کسی کر یمنل ایکٹویٹی میں استعمال ہو جائے اسکو بلاک کردیا جائے ، عدالت عالیہ کے حکم پر پی ٹی اے کی جانب سے ڈائریکٹر لیگل محمد خرم جبکہ این سی سی آئی اے کی جانب سے ڈائریکٹر حشمت  کمال عدالت پیش ہوئے ۔ڈائریکٹر لیگل پی ٹی اے محمد خرم نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی اے نے این سی سی آئی اے کے ساتھ مل کر غیر قانونی سمز کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں ۔سماعت کے دوران حشمت کمال نے عدالت کو بتایا کہ ایک ہی موبائل فون سے ایک رات میں 709 سمز ایکٹیویٹ ہوئیں، اس پر عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے اس موبائل کے خلاف کارروائی کیلئے متعلقہ حکام کو کچھ لکھا ؟۔حشمت کمال نے جواب دیا کہ ابھی نہیں لکھا، جس پر عدالت نے انہیں ہدایت کی کہ آپ کو ضرور متعلقہ حکام کو تحریری طور پر آگاہ کرنا چاہئے ۔پی ٹی اے کی رپورٹ کے مطابق 2021 سے 2025 تک 57 ہزار غیر قانونی رجسٹرڈ سمز کو بلاک کیا جا چکا اور اس عمل کو مزید موثر بنانے کیلئے اقدامات جاری ہیں۔

