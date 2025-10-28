پاکستان اور افغانستان میں مذاکرات نتیجہ خیز ہوتے نظر نہیں آ رہے
(تجزیہ:سلمان غنی) پاک افغان تنازع پر استنبول میں جاری مذاکراتی عمل ڈانواں ڈول ہے ۔ ابھی تک اس کی نتیجہ خیزی ممکن نہیں بن رہی۔ پاکستان اپنے دوٹوک مؤقف پر پسپائی کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنا ہاؤس اِن آرڈر کرنا ہے اور ہم اپنی سرزمین پر دہشت گردی برداشت نہیں کر سکتے، خصوصاً سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی سے ہم اب سختی سے نمٹیں گے۔
دوسری جانب طالبان دہشت گردی کے خاتمے میں کردار ادا کرنے کو تو تیار ہیں، مگر اس حوالے سے کسی تحریری یقین دہانی پر آمادہ نہیں۔ ان کا مؤقف ہے کہ ہمارے ہاں دیگر فورسز بھی سرگرمِ عمل ہیں جن کے بارے میں ہم یقین دہانی کرانے کی پوزیشن میں نہیں۔مذاکراتی عمل میں موجود ثالث، خصوصاً قطر کے ذمہ داران، اس امر پر زور دے رہے ہیں کہ تحریری معاہدے کے بغیر مذاکرات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکراتی عمل کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوگا؟ کیا طالبان پر کوئی دباؤ کارگر ثابت ہوگا؟ ۔جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے یا نہیں، تو ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اگرچہ مذاکرات کے فریق دو ہیں، لیکن اس حوالے سے قطر، سعودی عرب، ترکیہ اور چین کا بھی دباؤ موجود ہے ، جب کہ امریکا بھی ان مذاکرات کی کامیابی چاہتا ہے ۔ استنبول سے موصولہ اطلاعات کے مطابق طالبان مذاکراتی عمل میں سنجیدگی دکھانے کے بجائے اپنے ہی ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ ذمہ داری کے احساس کے بجائے وہ پاکستان کو موردِ الزام ٹھہراتے نظر آتے ہیں۔
پاکستان سمجھتا ہے کہ طالبان اس حوالے سے بھارتی لائن پر چل رہے ہیں، جو ان کی بد نیتی کو ظاہر کرتا ہے ۔پاکستان نے مذاکراتی عمل میں اس بات پر زور دیا ہے کہ دہشت گردی صرف ہمارا نہیں بلکہ افغانستان کا بھی مسئلہ ہے ، لہٰذا ہمیں باہمی انٹیلی جنس شیئرنگ کے ذریعے ایسا میکنزم بنانا چاہیے جس سے دہشت گردی کی جڑیں کاٹی جا سکیں اور یہ کام ناممکن نہیں۔ طالبان اپنے اندرونی مسائل کو سنگین قرار دیتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے پر یقین دہانی تو کراتے ہیں، مگر تحریری معاہدے سے گریز کرتے ہیں۔پاکستان کا کہنا ہے کہ ایسی زبانی یقین دہانیوں کے باعث ہی حالات یہاں تک پہنچے ہیں۔ مصدقہ شواہد کے باوجود افغان طالبان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریری یقین دہانی کے بعد ان کی خلاف ورزیاں ثابت ہو جائیں گی ۔ طالبان انتظامیہ کسی بھی بات پر پوری نہیں اتری۔ خصوصاً پاکستان کے خلاف افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیاں اشرف غنی اور حامد کرزئی ادوار سے بھی زیادہ ہیں۔
گزشتہ کچھ عرصے میں افغانستان سے ہونے والی کارروائیاں کھلے دشمن ملک کے حملوں کی مانند دکھائی دیتی رہی ہیں۔پاکستان، جو بارہا طالبان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا رہا، ان کی جانب سے سنجیدگی کے بجائے سرد مہری دیکھتا رہا۔ آخرکار جب افغانستان سے باقاعدہ حملے شروع ہوئے تو پاکستان کی حکومت اور ریاست نے یکسوئی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں سے سختی سے نمٹا جائے ۔اطلاعات کے مطابق طالبان نمائندے یہ مؤقف بھی رکھتے ہیں کہ اگر ہم تحریری یقین دہانی کرائیں تو اندرونِ ملک ہمیں خطرات لاحق ہوں گے اور بعض اہم گروہ داعش کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ یہی وہ نکتہ ہے جہاں معاملہ پھنسا ہوا نظر آتا ہے ۔تاہم اسے ڈیڈلاک کہنا درست نہیں کیونکہ اس مذاکراتی عمل میں کئی عالمی و علاقائی قوتیں براہِ راست یا بالواسطہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ مذاکراتی عمل کی کامیابی کی خواہاں کوئی بھی قوت طالبان کی گارنٹر بننے کو تیار نہیں۔