نیپرا کا فیصلہ عوام کے مفاد میں کے الیکٹرک بلاجواز منافع نہیں لے سکے گی،ترجمان پاور ڈویژن

اسلام آباد(نامہ نگار)نیپرا نے کے الیکٹرک کے ملٹی ایئر ٹیرف کے ریویو سے متعلق منفی تاثر کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق یہ فیصلہ عوام کے مفاد میں اور ادارے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔

کے الیکٹرک بلاجواز منافع نہیں لے سکے گی۔کے الیکٹرک نیشنل گرڈ سے سستی بجلی حاصل کر رہی ہے جس سے صارفین پر بوجھ کم ہوگا۔ اب کمپنی بغیر ثبوت واجبات منتقل نہیں کر سکے گی جبکہ بند پاور پلانٹس کے اخراجات بلوں میں شامل نہیں ہوں گے ۔ ترجمان نے کہا کہ اصلاحات کے نتیجے میں سبسڈی اور قومی بجٹ پر دباؤ میں کمی آئے گی۔

