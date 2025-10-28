صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ججزکی بھرتی میں اقلیتی کمیونٹی کا 5فیصدکوٹہ،درخواست مسترد

لاہور (کورٹ رپورٹر) چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم نے اقلیتی کمیونٹی سے ججز لینے کیلئے پانچ فیصد کوٹے کی درخواست مسترد کر دی۔

تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ میں ججوں کی تقرری کا طریقہ کار آئین میں واضح ہے ،عدلیہ کی ملازمت کوئی روایتی ملازمت نہیں، یہ دیگر ملازمتوں سے مختلف ہے ،دیگر سروسز کے ملازمین کو آئینی اور عملی طور پر عدلیہ کے ملازمین کے مساوی نہیں سمجھا جا سکتا،درخواست گزار نے ججوں کے کوٹے کے لئے سپریم کورٹ کے کیس کا حوالہ دیا۔عدالت نے ریمارکس دئیے کہ ججوں کی تقرری کے لئے میرٹ سب کیلئے برابر ہے ،عدلیہ میں ججوں کی بھرتی کیلئے کوٹہ مقرر کرنا میرٹ پر سمجھوتہ ہوگا۔

