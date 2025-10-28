وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج عمران خان سے ملاقات کیلئے اڈیالہ جیل جائینگے
راولپنڈی (خبر نگار) بانی پی ٹی آئی عمران خان سے آج اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ جیل جائینگے۔
کوآرڈی نیٹر علی ظفر نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا نام ملاقات کیلئے جیل حکام کو بھجوا دیا، ملاقات کے لئے بھی وکلا کے ناموں کی فہرست بھی بھجوا دی گئی۔بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، مشال یوسفزئی کے نام فہرست میں شامل ہیں، عزیر بھنڈاری اور حسنین سنبل ایڈووکیٹ کے نام بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں۔