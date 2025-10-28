ترسیلات زر میں اضافہ، غیر ملکی سرمایہ کاری کم :وزارت خزانہ
معاشی اشاریے مثبت رجحانات ظاہر کر رہے سیلاب سے کم نقصانات ہوئے اکتوبر میں مہنگائی کی شرح 5 سے 6 فیصد رہنے کاامکان:ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ
اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی )وزارت خزانہ نے ملکی معیشت سے متعلق ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق معیشت بحالی کے راستے پر گامزن ہے جبکہ مختلف معاشی اشاریے مثبت رجحانات ظاہر کر رہے ہیں۔ تاہم حالیہ سیلاب سے کم نقصانات جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے ۔ وزارت خزانہ کی ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق ملکی معیشت میں بتدریج بہتری اور استحکام کے آثار نمایاں ہیں۔ ترسیلات زر جولائی تا ستمبر کے دوران 8.4 فیصد اضافے سے 9.53 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں جبکہ ستمبر میں ترسیلات 11.3 فیصد بڑھ کر 3.18 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی ہیں ۔برآمدات میں بھی مثبت رجحان دیکھنے میں آیا ہے اور تین ماہ کے دوران برآمدات 6.5 فیصد اضافے سے 7.9ارب ڈالر رہیں،جبکہ درآمدات میں 8.3 فیصد اضافہ کے بعد حجم 15.4 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے۔
رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ کر 594 ملین ڈالر ہو گیا ہے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی کا رجحان ہے جو کہ جولائی تا ستمبر میں 34 فیصد کمی کے بعد یہ 568.8 ملین ڈالر ریکارڈ ہوئی جبکہ ستمبر میں 55.5 فیصد کمی سے 185.6 ملین ڈالر پر آگئی ہے ۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس کے برعکس زرمبادلہ کے ذخائر میں بہتری دیکھی گئی،مجموعی ذخائر 19.9 ارب ڈالر تک پہنچ گئے جن میں سٹیٹ بینک کے 14.5 ارب اور کمرشل بینکوں کے 5.4 ارب ڈالر شامل ہیں۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق روپیہ مستحکم ہے اور ایک امریکی ڈالر 281 روپے کے برابر برقرار ہے ۔ جولائی تا ستمبر زرعی قرضوں میں 19.5 فیصد اضافہ کے بعد ان کا حجم 404.2 ارب روپے تک پہنچ گیا،اسی عرصے میں نجی شعبے کو قرضوں کا بہاؤ 121.8 ارب روپے مثبت رہا ہے ۔رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرح ستمبر میں 5.6 فیصد ریکارڈ ہوئی،اور جولائی تا ستمبر اوسط مہنگائی 4.2 فیصد رہی ہے ۔اکتوبر 2025 میں افراط زر کی شرح 5 سے 6 فیصد کے درمیان رہنے کاامکان ہے ۔
وزارت خزانہ کے مطابق بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 4.44 فیصد اضافہ ہوا،جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تاریخی سطح عبور کی ہے اور انڈیکس میں 83.6 فیصد اضافہ کے ساتھ 163304 پوائنٹس کی بلند ترین سطح تک پہنچا ہے ،مارکیٹ کیپٹلائزیشن 62 فیصد اضافے سے 18.8 ٹریلین روپے تک جا پہنچی جو ڈالر کے لحاظ سے 66.9 ارب ڈالر بنتی ہے ۔ وزارت خزانہ کے مطابق کاروباری لحاظ سے کمپنی رجسٹریشن میں بھی نمایاں اضافہ ہوا اور جولائی تا ستمبر 11 ہزار 250 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 33 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ پاکستان کی مضبوط معاشی کارکردگی کا اعتراف ہے ۔ حالیہ سیلاب سے زرعی شعبے کو430 ارب روپے کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے ۔کریڈٹ ریٹنگ کی تین عالمی اداروں فچ، ایس اینڈ پی اور موڈیزکی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری سے معاشی سمت اورپالیسیوں پربین الاقوامی اعتماد کی عکاسی ہورہی ہے ۔