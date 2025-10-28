پختونخوا کابینہ پر صوبائی اسمبلی میں گرما گرمی ، وزیراعلیٰ عمران سے ملاقات پر بضد
کابینہ نہیں بنا سکتے تو چند ہی وزیر بنا دیں، صوبے کے امور تو چل سکیں:احمد کنڈی ،وفاق ذمہ دار ہے :مشتاق غنی دو ہفتے بعد بھی فیصلے تعطل کا شکار، سہیل آفریدی پارٹی منظوری کے منتظر،بیوروکریسی دبائوکاشکار،انتظامی رفتار سست
پشاور(عابدحمید)خیبر پختونخوا کابینہ کی تشکیل دو ہفتے بعد بھی نہ ہو سکی ، صوبائی اسمبلی میں کابینہ کی عدم تشکیل گرما گرمی دیکھنے میں آئی، دوسری طرف وزیر اعلٰی خیبر پختونخوا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات پر بضد ہیں ۔ سپیکر اسمبلی بابر سلیم سواتی نے کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے کیونکہ وہ پارٹی کے قائد ہیں اور اب تمام جماعتوں کو مشاورت کے راستے پر آنا ہوگا۔پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر احمد کنڈی نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر کابینہ نہیں بنا سکتے تو خیر ہے دو چار ایم پی ایز کو وزیر بنا دیں تاکہ صوبے کے امور تو چل سکیں۔
انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبے کے درمیان کشیدگی ختم ہونی چاہیے ، سیاسی اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ایم پی اے مشتاق غنی نے کہا کہ کابینہ نہ بننے کا ذمہ دار وفاق ہے ، وزیراعلیٰ نے وزیراعظم کو عمران خان سے ملاقات کے لیے فون کیا تھا جو ان کا آئینی حق ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کابینہ کی تشکیل دو ہفتے بعد بھی نہ ہو سکی ، وزیر اعلٰی خیبر پختونخوا کابینہ تشکیل کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات پر بضد ہیں ، کابینہ اراکین کے کچھ نام فائنل جبکہ کچھ باقی ہیں ، کابینہ تشکیل نہ ہونے سے سرکاری امور بھی ٹھپ ہوکر رہ گئے ، مختلف سرکاری امور کابینہ سے منظوری کے منتظر ہیں جبکہ اسمبلی کے امور بھی کابینہ نہ ہونے سے متاثر ہورہے ہیں، صوبہ بغیر کابینہ کے چل رہا ہے، صوبے میں پوسٹنگ اور ٹرانسفر پر بھی پابندی عائد ہے ، وزیر اعلٰی خیبر پختونخوا نے 15 اکتوبر کو حلف لیا تھا جس کے بعد کابینہ کی تشکیل کو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات سے مشروط کر دیا تھا۔
ذرائع کے مطابق وزیر اعلٰی سہیل آفریدی پر مختلف سینئر رہنماوں کی جانب سے ان کے منظور نظر افراد کو کابینہ میں شامل کئے جانے کیلئے دبائو ہے ،سہیل آفریدی چاہتے ہیں کہ کابینہ کی منظوری بانی پی ٹی آئی سے لی جائے تاکہ ان پر موجود دبائو کو کم کیا جاسکے ۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی نے کابینہ کیلئے کچھ نام فائنل کر لئے ہیں کابینہ میں کچھ چہرے نئے ہوں گے اور کچھ پرانے ۔سول سیکرٹریٹ میں علی امین گنڈاپور کی سابق کابینہ کے وزراء کے نام ابھی بھی دفاتر پر آویزاں ہیں ۔کابینہ کی عدم موجودگی کے باعث چیف سیکرٹری خیبرپختونخوا اور ان کی ٹیم پر کام کا دبائو بڑھ گیا ۔بیوروکریسی اس صورتحال سے سخت پریشان ہے ۔کوئی فائل بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کررہی۔