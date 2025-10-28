صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم ترسیل پر پابندیاں ختم کریں:گورنر پختونخوا کا وزیراعظم کو خط

  • پاکستان
گندم ترسیل پر پابندیاں ختم کریں:گورنر پختونخوا کا وزیراعظم کو خط

پی آئی اے کی پشاور تا کراچی اور خلیجی ممالک کو روزانہ پروازیں بحال کرنے کا بھی مطالبہ

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر صوبے کیلئے گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر عائد غیر آئینی پابندیاں فوری ختم کرنے کی درخواست کی ہے ۔ انہوں نے مؤقف اپنایا کہ یہ پابندیاں خیبرپختونخوا کی غذائی سلامتی متاثر کر رہی ہیں اور وفاقی تعاون کے آئینی اصولوں کے منافی ہیں۔ ادھر گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر دفاع خواجہ آصف سے مطالبہ کیا کہ پشاور سے کراچی اور خلیجی ممالک کیلئے پی آئی اے کی روزانہ پروازیں فوری بحال کی جائیں، کیونکہ محدود پروازوں کے باعث عوام اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور صوبے کی تجارتی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ گورنر نے یقین ظاہر کیا کہ وفاقی حکومت اس دیرینہ مسئلے کے حل کیلئے فوری اقدامات اٹھائے گی۔ 

