گندم ترسیل پر پابندیاں ختم کریں:گورنر پختونخوا کا وزیراعظم کو خط
پی آئی اے کی پشاور تا کراچی اور خلیجی ممالک کو روزانہ پروازیں بحال کرنے کا بھی مطالبہ
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر صوبے کیلئے گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر عائد غیر آئینی پابندیاں فوری ختم کرنے کی درخواست کی ہے ۔ انہوں نے مؤقف اپنایا کہ یہ پابندیاں خیبرپختونخوا کی غذائی سلامتی متاثر کر رہی ہیں اور وفاقی تعاون کے آئینی اصولوں کے منافی ہیں۔ ادھر گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر دفاع خواجہ آصف سے مطالبہ کیا کہ پشاور سے کراچی اور خلیجی ممالک کیلئے پی آئی اے کی روزانہ پروازیں فوری بحال کی جائیں، کیونکہ محدود پروازوں کے باعث عوام اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور صوبے کی تجارتی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ گورنر نے یقین ظاہر کیا کہ وفاقی حکومت اس دیرینہ مسئلے کے حل کیلئے فوری اقدامات اٹھائے گی۔