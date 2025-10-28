صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اور بحرین کا شعبہ صحت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

  • پاکستان
خطے میں صحت کی سہولتیں بہتر ہوں گی:وزیر صحت، بحرینی ہم منصب سے گفتگو مصطفی کمال سعودی حکومت کی دعوت پر ریاض پہنچ گئے ، اہم ملاقاتیں کرینگے

اسلام آباد (نیوز رپورٹر، اے پی پی) فاقی وزیرِ صحت مصطفی کمال نے بحرین کے وزیرِ صحت سے ملاقات کی، ملاقات میں صحت کے شعبے سمیت دوطرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی، دونوں رہنماؤں نے صحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زوردیا۔ مصطفی کمال نے مزید تعاون اور سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا اور کہا دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا دائرہ بڑھانے سے نہ صرف خطے میں صحت کی سہولتوں کو بہتر بنایا جا سکے گا اور عوام کی صحت کے معیار میں بہتری آئے گی۔ ادھر وزیرِ صحت مصطفی کمال سعودی حکومت کی دعوت پر 3 روزہ دورے پر ریاض پہنچ گئے ۔ وہ سعودی وزارتِ صحت کے اعلیٰ حکام کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں اور ممتاز شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے ۔ 

