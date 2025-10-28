صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این ایچ اے تنظیم نو کا اے ایف فرگوسن کو ٹاسک سونپنے کی منظوری

  • پاکستان
ریونیو میں نمایاں اضافہ، 3برسوں میں 500 ارب تک بڑھانے کا ہدف:عبدالعلیم خان

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیرمواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی تنظیمِ نو سے متعلق اہم اجلاس ہوا جس میں ادارے کی کارکردگی، نئے آرگنائزیشن ڈیزا ئن، جاب پروفائلز اور گورننس فریم ورک پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ وفاقی وزیر مواصلات نے این ایچ اے کی ری سٹرکچرنگ کا ٹاسک اے ایف فرگوسن کو سونپنے کی منظوری دیتے ہوئے ہدایت دی کہ ادارے کی تنظیمِ نو اور کارکردگی کا جائزہ ہرتین ماہ عمل میں لایا جائے ۔ افسران کی کارکردگی جانچنے کا ٹھوس سسٹم ہونا چاہیے اور انہیں چھوٹے یونٹس کی سطح پر رپورٹ دینے کا پابند بنایا جائے ۔ عبدالعلیم خان نے واضح کیا کہ این ایچ اے کے ریونیو میں گزشتہ ایک سال کے دوران نمایاں اضافہ ہوا، آئندہ تین برسوں میں 500 ارب روپے تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا اس ماہ کے آخر میں گورننس فریم ورک پر دوبارہ اجلاس منعقد کیا جائے تاکہ ری سٹرکچرنگ کے عمل کو حتمی شکل دی جا سکے ۔ اے ایف فرگوسن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عمیر یوسف اور دیگر سینئر حکام نے تنظیمِ نو سے متعلق بریفنگ دی۔

