صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹا اے آئی میں اردو شامل، گائیڈ کا پاکستانی ایڈیشن بھی متعارف

  • پاکستان
میٹا اے آئی میں اردو شامل، گائیڈ کا پاکستانی ایڈیشن بھی متعارف

اے آئی لٹریسی پروگرام میں یونیورسٹیوں کے 350اساتذہ کو تربیت دی جائیگی میٹا کیساتھ شراکت داری وزیراعظم کے ڈیجیٹل نیشن وژن کے مطابق:شزا فاطمہ

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر، نیوز رپورٹر ) میٹا نے پاکستان میں مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل تبدیلی کے فروغ کیلئے اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے ، میٹا نے ایک تقریب میں میٹا اے آئی میں اردو زبان شامل کرنے کا اعلان کیا جس سے صارفین انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی بات چیت کر سکیں گے۔ میٹا نے Deloitte کے تعاون سے Transforming Public Sector Innovation in Asia Pacific with Llama گائیڈ کا پاکستانی ایڈیشن بھی متعارف کرایا، میٹا نے HEC، NCEAC، MoITT اور atomcamp کے اشتراک سے AI Literacy Program کا آغاز کیا جس کے تحت مختلف جامعات کے 350 غیر کمپیوٹر سائنس اساتذہ کو اے آئی کی تربیت دی جائے گی۔ Government Digital Transformation Xperience 2025 پروگرام بھی شروع کیا گیا تاکہ سرکاری اداروں کو ڈیجیٹل تبدیلی میں مدد دی جا سکے ۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزہ فاطمہ خواجہ نے کہا میٹا کے ساتھ شراکت داری وزیراعظم کے ڈیجیٹل نیشن وژن کے مطابق ہے ، اردو میں میٹا اے آئی کی دستیابی ٹیکنالوجی سب کیلئے قابلِ رسائی بنائے گی۔ ڈائریکٹر پبلک پالیسی میٹا صارم عزیز نے کہا یہ اقدامات پاکستان میں اے آئی پر مبنی ترقی، تعلیم اور ڈیجیٹل جدت کے فروغ کیلئے میٹا کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak