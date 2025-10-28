میٹا اے آئی میں اردو شامل، گائیڈ کا پاکستانی ایڈیشن بھی متعارف
اے آئی لٹریسی پروگرام میں یونیورسٹیوں کے 350اساتذہ کو تربیت دی جائیگی میٹا کیساتھ شراکت داری وزیراعظم کے ڈیجیٹل نیشن وژن کے مطابق:شزا فاطمہ
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر، نیوز رپورٹر ) میٹا نے پاکستان میں مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل تبدیلی کے فروغ کیلئے اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے ، میٹا نے ایک تقریب میں میٹا اے آئی میں اردو زبان شامل کرنے کا اعلان کیا جس سے صارفین انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی بات چیت کر سکیں گے۔ میٹا نے Deloitte کے تعاون سے Transforming Public Sector Innovation in Asia Pacific with Llama گائیڈ کا پاکستانی ایڈیشن بھی متعارف کرایا، میٹا نے HEC، NCEAC، MoITT اور atomcamp کے اشتراک سے AI Literacy Program کا آغاز کیا جس کے تحت مختلف جامعات کے 350 غیر کمپیوٹر سائنس اساتذہ کو اے آئی کی تربیت دی جائے گی۔ Government Digital Transformation Xperience 2025 پروگرام بھی شروع کیا گیا تاکہ سرکاری اداروں کو ڈیجیٹل تبدیلی میں مدد دی جا سکے ۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزہ فاطمہ خواجہ نے کہا میٹا کے ساتھ شراکت داری وزیراعظم کے ڈیجیٹل نیشن وژن کے مطابق ہے ، اردو میں میٹا اے آئی کی دستیابی ٹیکنالوجی سب کیلئے قابلِ رسائی بنائے گی۔ ڈائریکٹر پبلک پالیسی میٹا صارم عزیز نے کہا یہ اقدامات پاکستان میں اے آئی پر مبنی ترقی، تعلیم اور ڈیجیٹل جدت کے فروغ کیلئے میٹا کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔