بنگلہ دیش کو کراچی بندرگاہ کے استعمال کی پیشکش

  • پاکستان
قومی شپنگ کارپوریشنز میں تعاون بڑھانے ، تجارت میں اشتراک پر اتفاق طلبہ کو سکالرشپس دینے کی تجویز،20سال بعد اقتصادی کمیشن اجلاس کا اعلامیہ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )ڈھاکہ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 20 سال بعد مشترکہ اقتصادی کمیشن کا نواں اجلاس ہوا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے استعمال کی پیشکش کی، جس کے ذریعے بنگلہ دیش چین اور وسطی ایشیائی ممالک سمیت خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارت کر سکے گا۔اجلاس کی مشترکہ صدارت وفاقی وزیرِ پٹرولیم علی پرویز ملک اور بنگلہ دیش کے مشیرِ خزانہ ڈاکٹر صالح الدین احمد نے کی۔اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک نے دوطرفہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔

اجلاس میں دونوں ممالک کی قومی شپنگ کارپوریشنز کے درمیان تعاون بڑھانے ، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں اشتراک پر اتفاق کیا گیا۔پاکستان حلال اتھارٹی اور بنگلہ دیش سٹینڈرڈز اینڈ ٹیسٹنگ انسٹی ٹیوٹ کے درمیان حلال مصنوعات کی سرٹیفکیشن اور معیار کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ۔اعلامیے کے مطابق پاکستان نے بنگلہ دیشی طلبہ کے لیے 500 نئی اور مکمل فنڈڈ سکالرشپس دینے کی تجویز پیش کی۔

مزید پڑہیئے

