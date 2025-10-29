ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسئلے کا حل قرضے نہیں، زیادہ فنڈز کی ضرورت، غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں : شہباز شریف، پاکستان، سعودی عرب میں اقتصادی فریم ورک پر اتفاق
سٹریٹجک اور اعلیٰ اثرات کے حامل منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوگا ، توانائی، صنعت، کان کنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت، زراعت ، غذائی تحفظ سمیت ترجیحی شعبوں میں تعاون بڑھایا جائیگا فریم ورک دونوں ممالک کے باہمی مفادات کے حصول کی خواہش کا عکاس ہے ،مشترکہ اعلامیہ،سعودی ولی عہد کے ترقی کے ویژن کا خیرمقدم کرتے ہیں :وزیراعظم کا مباحثے سے خطاب
ریاض (اے پی پی،دنیا نیوز)پاکستان اور سعودی عرب نے اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے جس کے تحت اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں کئی سٹریٹجک اور اعلیٰ اثرات کے حامل منصوبوں پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے توانائی، صنعت، کان کنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت، زراعت اور غذائی تحفظ سمیت ترجیحی شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ منگل کو وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے مابین ملاقات کے بعد جاری مشترکہ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ ولی عہد و وزیر اعظم سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات کے دوران سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق ہوا۔
یہ پیش رفت مملکت سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان تقریباً آٹھ دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت کی مضبوطی اور دونوں ممالک کی قیادت کو متحد کرنے والے بھائی چارے و اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتے کی عکاسی ہے ۔ بیان میں کہا گیا یہ فریم ورک دونوں ممالک کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی اور ان کی تکمیل کے لیے تجارت و سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے کیلئے دونوں ممالک کی باہمی خواہش کا اعادہ ہے ۔ فریم ورک کے تحت اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں کئی سٹریٹجک اور اعلیٰ اثرات کے حامل منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا جو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے ، نجی شعبے کے اہم کردار کو بڑھانے اور تجارتی تبادلے کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گے ۔ فریم ورک کے ترجیحی شعبوں میں توانائی، صنعت، کان کنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت، زراعت اور غذائی تحفظ شامل ہیں۔
اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب اس وقت کئی مشترکہ اقتصادی منصوبوں کے حوالے سے تعاون پر کام کر رہے ہیں جن میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بجلی کی ترسیل(الیکٹریسٹی انٹر کنکشن )کے منصوبے کے لیے مفاہمتی یادداشت اور دونوں ممالک کے مابین توانائی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا یہ فریم ورک باہمی برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کے اقدامات کی عکاسی اور اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں پائیدار شراکت داری کیلئے مشترکہ وژن کی توثیق کرتا ہے ۔ فریم ورک دونوں ممالک کی قیادت اور برادر عوام کی امنگوں کی ترجمانی اور باہمی مفادات کے حصول کی تکمیل کی خواہش کی عکاسی کرتا ہے ۔ اعلامیہ میں کہا گیا دونوں ممالک کے رہنما سعودی پاکستانی سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے اجلاس کے بھی منتظر ہیں۔
ریاض(اے پی پی،مانیٹرنگ ڈیسک،دنیا نیوز)وزیر اعظم شہباز شریف نے انسانی ترقی اور فلاح و بہبود کیلئے عالمی اشتراک کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے امن ،خوشحالی اور ترقی ہماری ترجیح ہے ، جدید ٹیکنالوجی، علم و تجربے کو بروئے کار لانا ہوگا، ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کیلئے قرضے فراہم کرنا مسئلے کا حل نہیں، زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے ، عالمی برادری کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی، پاکستان نے بڑے چیلنجز پر قابو پا لیا، نوجوانوں کی بڑی آبادی کو مواقع فراہم کریں گے ،ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں ۔ وہ منگل کو یہاں فیوچر انویسٹمنٹ انیشی ایٹیو کانفرنس کے تحت کیا انسانیت صحیح سمت کی طرف گامزن ہے ؟ کے موضوع پر گول میز مباحثے سے خطاب کر رہے تھے ۔ مباحثے میں مختلف ممالک کے رہنماؤں اور نمائندوں نے شرکت کی اور انسانیت کو درپیش بڑے مسائل کی نشاندہی کی۔
شہباز شریف نے کہا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ترقی کے ویژن کا خیرمقدم کرتے ہیں ۔ وہ دنیا میں بہتری لانے کیلئے جو اقدامات کر رہے ہیں اس پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے ، ہم نے 78 سال میں جو غلطیاں کی ہیں ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، حکومت پاکستان نے بہتری کیلئے بڑی تبدیلیاں اور اصلاحات کیلئے بڑے اقدامات کیے ہیں، مختلف شعبوں میں اصلاحات کا عمل جاری ہے ، ایف بی آر میں اصلاحات کرکے مکمل ڈیجیٹلائزڈ کر دیا گیا ہے ، اس سے کرپشن میں خاطر خواہ کمی آئی ہے ۔ انہوں نے کہا پاکستان کی 60 فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے ، یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور موقع بھی، انہیں ہنر اور تربیت فراہم کرکے معاشرے کے مفید شہری بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار کمانے کے قابل ہوسکیں ۔
وزیر اعظم نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ 10 ملکوں میں شامل ہے حالانکہ ہمارا ماحولیاتی بگاڑ میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے ، ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کو سیلاب اور بادل پھٹنے جیسی قدرتی آفات کا سامنا رہتا ہے ، 2022 اور رواں سال بھی قدرتی آفات کے نتیجہ میں پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ، لاکھوں گھر اور لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، تعمیر نو اور بحالی کے عمل کیلئے ہمیں زیادہ فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن قرضے اس کا حل نہیں ہیں، مسلسل قرضوں سے ملکی معیشت کمزور پڑتی ہے ، یہ عالمی انسانی مسئلہ ہے جس کے حل کیلئے عالمی برادری کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنا ہوگی اور آگے آنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے انسانیت کو صحیح سمت لے جانے کیلئے مختلف شعبوں میں برابری کے تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا ایک دوسرے کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون سے آگے بڑھا جا سکتا ہے ، ترقی پذیر ممالک کیلئے مواقع بڑھانا ہوں گے ۔
انہوں نے کہا پاکستان اے آئی سمیت جدید ٹیکنالوجی کے حصول کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے ۔ وزیر اعظم نے ایک سوال کے جواب میں کہا مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھانے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، زرعی شعبہ اور صنعتوں میں جدت کیلئے اے آئی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے گلوبل نارتھ کے گلوبل ساؤتھ کے ساتھ ترقی کیلئے اشتراک کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا اپنے علم اور تجربات کو انسانیت کی ترقی اور بہبود کیلئے استعمال کرنا ہوگا۔ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بہت بڑی آبادی والا ملک ہے ، 24 کروڑ عوام کیلئے بڑے چیلنجز ہیں لیکن ہم اپنے عوام کی ترقی و خوشحالی اور امن کیلئے ہر وقت متحرک و بیدار ہیں اور میکرو لیول پر استحکام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اگرچہ یہ کافی نہیں ہے ، ہم پر امید ہیں کہ ہم دن رات محنت سے اپنے مسائل پر قابو پالیں گے ۔ انہوں نے اپنے خاندان کی مثال دی جس نے 1972 میں اپنے تمام کاروبار اور صنعت کو سرکاری طور پر قومیائے جانے کے بعد امید کا دامن نہیں چھوڑا اور دن رات محنت سے جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرلیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط ارادے اور عزم و حوصلے سے کوئی کامیابی ناممکن نہیں ۔
دریں اثنائوزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان رابطے کیلئے پل کی حیثیت رکھتا ہے ۔ وہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشی ایٹو کے موقع پر عالمی اقتصادی فورم کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بورگے بغینڈے سے ملاقات میں گفتگو کر رہے تھے ۔ ملاقات عالمی اقتصادی فورم کی قیادت کی درخواست پر ہوئی جس کا مقصد وزیراعظم کو آئندہ سال جنوری میں ڈیووس میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کی باضابطہ شرکت کی دعوت دینا تھا۔وزیراعظم نے پاکستان اور عالمی اقتصادی فورم کے درمیان مضبوط روابط کو سراہا اور فورم کے عالمی سطح پر کاروباری اور جدت پسند نیٹ ورک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مزید وسعت دینے میں پاکستان کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے کہا ڈیووس میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان بھرپور نمائندگی کرے گا۔