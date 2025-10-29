افغان سمیت غیر ملکیوں کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر مقدمات کا حکم : کوئی بے گناہ زد میں نہ آئے، مریم نواز
غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں سے متعلق فیلڈ سروے کرانے پر اتفاق،افغانوں کی نشاندہی کیلئے مساجد میں اعلان کی ہدایت خانیوال میں افغانوں کو پراپرٹی رینٹ دینے پر 5 مقدمے ، غیر قانونی ملازمت کرنیوالے افغانوں کیخلاف کارروائی انتہا پسند جماعت کیلئے پرچارکرنیوالے سوشل میڈیا ایکٹوسٹ بھی قانون کی زد میں ،مدارس ڈی سیل کرنا شروع
لاہور(دنیا نیوز)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے افغان سمیت کسی بھی غیرقانونی طور پر مقیم غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر ایف آئی آر کا اندراج یقینی بنانے کا حکم دے دیا ۔وزیراعلیٰ کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل چھٹا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ا فغان سمیت کسی بھی غیر ملکی کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل اورپٹرول پمپ وغیرہ کرائے پر دینے کی روزانہ رپورٹ طلب کی گئی ۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لئے مساجد میں اعلان کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔
اجلاس میں پٹواری، نمبردار اور ایس ایچ او کو غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹی کی رپورٹ کرنے کی ڈیوٹی تفویض کی گئی۔ اس موقع پر تمام اضلاع میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے بارے میں فیلڈ سروے کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں وزٹ ویزا یا غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوکر ملازمت کرنے والے افغان سمیت غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا ۔ اجلاس میں بے نامی اور مشکوک پراپرٹیز کے بارے میں بھی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کوئی بھی شخص کسی افغان یا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی کو پراپرٹی دے گا تواس کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ خانیوال میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان کو پراپرٹی رینٹ کے لئے دینے پر 5 مقدمے درج کیے گئے ہیں۔
صوبے بھر کے تمام اضلاع میں افغان شہریوں کے لئے 45 ہولڈنگ سنٹر زقائم ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کوقیام وطعام اور طورخم بارڈر تک ٹرانسپورٹ دی جارہی ہے ۔ افغان باشندوں کی نشاندہی کے لئے چہرے سے شناخت کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال عمل میں لایا جارہا ہے ۔ بریفنگ میں بتایا گیا پنجاب بھر میں غیر قانونی اسلحہ کے خلاف مہم میں عوام نے سی سی ڈی سے رابطے کر لئے ۔ انتہا پسند جماعت کے لئے پرچارکرنے والے سوشل میڈیا ایکٹوسٹ بھی قانون کی زد میں آگئے ۔ ضروری کارروائی کے بعد پنجاب بھر میں مدارس کو ڈی سیل کرنا شروع کر دیا گیا ہے ۔اجلاس میں پنجاب میں مقیم افغان باشندوں کا درست ڈیٹا پیش کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ ذمہ داروں کو پکڑا جائے ، کوئی بے گناہ زد میں نہ آئے ۔