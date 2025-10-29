خاتون وزیراعلیٰ کے ہوتے پولیس نے بچیاں گھر سے اٹھائیں، وہ معاملہ دیکھیں : جسٹس محسن کیانی
چادراورچاردیواری کاتقدس پامال کیاگیا ،بچیوں کے والد نے جو بھی کیا اس کو اس کی سزا ملے گی:ریمارکس ویڈیو میں نظر آرہا ہے پنجاب پولیس کے اہلکار ملوث،ڈائریکٹرکرائمزایف آئی اے کوجے آئی ٹی تشکیل دینے کاحکم
اسلام آباد(نامہ نگار)اسلام آبادہائیکورٹ نے لاہور اور بہاولپور سے کم سن بچیوں اور انکی والدہ کے اغواکے بعد مقدمات درج کرنے پر پولیس اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کا حکم دیدیا اورایس ایس پی انویسٹی گیشن کو کم سن بچیوں کی والدہ کا بیان قلمبند کرکے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کردی ، جسٹس محسن اخترکیانی نے ریمارکس دیئے کہ پنجاب کی وزیراعلیٰ خاتون ہیں اور اس کے باوجود پولیس اہلکاروں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر سے بچیوں کو اٹھا کر تھانے میں بند کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خود خاتون ہیں وہ متاثرہ خاتون اور بچیوں کے اغوا کا معاملہ ضرور دیکھیں، ڈائریکٹر کرائمز ایف آئی اے پولیس اہلکاروں کے اغوا میں ملوث ہونے کی تحقیقات کیلئے جے آئی ٹی تشکیل دیں۔
جسٹس محسن اختر کیانی نے وقاص کی مقدمہ اخراج کی درخواست پر سماعت کی، عدالتی طلبی پر آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر،ڈائریکٹر ایف آئی اے اور دیگر عدالت پیش ہوئے ، جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ اصل الزام پنجاب پولیس پر ہے کہ اُنہوں نے یہ سارا واقعہ کیا،اس کیس کی تحقیقات کیلئے خصوصی جے آئی ٹی ضروری ہے ،خصوصی جے آئی ٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کی سربراہی میں ہوگی جو تحقیقات کرے گی،آپ کو بلانے ایک مقصد تھا ورنہ بلانا ضروری نہیں تھا،ویڈیو میں واضح ہے کہ تین بچیوں اور والدہ کو اغوا کیا گیا،بچیوں کے والد نے جو بھی کیا اسکو اسکی سزا ملے گی ، بچیوں اور والدہ کے ساتھ کیوں زیادتی کی گئی جعلی مقابلے کے بعد بچیوں کو چائلڈ پروٹیکشن سنٹر بھجوا گیا،آئی جی اسلام آباد نے کہا سارے معاملے کی تحقیقات کیلئے ایک خصوصی ٹیم بنائی ہے ،سپیشل فورس کے مطابق تھانہ کھنہ میں ایک گاڑی کے اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا۔
عدالت نے استفسار کیا جس ایف آئی آر کا آپ حوالہ دے رہے کب درج ہوئی تھی؟پنجاب پولیس نے ان گاڑیوں کو گھر سے نکالا فوٹیج موجود ہیں،آئی جی اسلام آباد نے کہاویڈیو میں چار گاڑیاں جبکہ اسلام آباد کی حدود میں 3 گاڑیاں آئی ہیں، عدالت نے کہا رپورٹس جب عدالت جمع ہونگی تو آگے کارروائی ایف آئی اے کرے گی، پولیس تفتیش نہیں کریگی کیونکہ الزام پولیس پر ہے ، وکیل لطیف کھوسہ نے آئی جی کے بیان پر عدم اعتماد کا اظہارکرتے ہوئے کہایہ کچھ نہیں کریں گے صرف کور کریں گے اور ٹوٹل پورا کرینگے ،جسٹس محسن اخترکیانی نے ریمارکس دیئے ویڈیو میں نظر آرہا ہے کہ پنجاب پولیس کے اہلکار ملوث ہیں ،عدالت نے آج دن ایک بجے ایس ایس پی آپریشنز کے آفس میں میٹنگ کی ہدایت کرتے ہوئے لطیف کھوسہ کی گاڑیوں کی حوالگی کی استدعا مسترد کردی، عدالت کا کہنا تھا کہ یہ کیس پراپرٹی ہے ، گاڑیاں ابھی نہیں مل سکتیں، بعدازاں سماعت نومبر کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کردی گئی۔