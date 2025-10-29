پاکستان کو سیلاب سے بھاری نقصان پہنچا، مہنگائی بڑھے گئی : عالمی بینک
مہنگائی کی شرح7اعشاریہ 2فیصد رہنے کی پیش گوئی ، آئندہ مالی سال میں 6 اعشاریہ 8 فیصد رہنے کا امکان حکومت اپنے ترقیاتی ایجنڈے میں برآمدات بڑھانے کو ترجیح دے ،ٹیرف پالیسی پر عملدرآمد یقینی بنائے :رپورٹ
اسلام آباد(دنیا نیوز)عالمی بینک نے اپنی پاکستان ڈویلپمنٹ رپورٹ 2025 میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سیلاب کے باعث پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق سیلاب سے پاکستانی معیشت کو بھاری نقصان پہنچا، رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 7اعشاریہ 2 فیصد رہنے کی پیش گوئی ہے ، آئندہ مالی سال میں مہنگائی کی شرح 6اعشاریہ 8 فیصد رہنے کا امکان ہے ، برآمدات بڑھانے کے لیے صرف ٹیرف اصلاحات کافی نہیں، حکومت اپنے ترقیاتی ایجنڈے میں برآمدات بڑھانے کو ترجیح دے ۔
اپنی رپورٹ میں عالمی بینک نے مشورہ دیا کہ ترسیلات زر میں اضافہ برآمدات اور درآمدات کے درمیان خلیج کو کم کرسکتا ہے ، پاکستان بجٹ میں اعلان کردہ نیشنل ٹیرف پالیسی پر عملدرآمد یقینی بنائے ۔عالمی بینک کے مطابق پاکستان کی معاشی پیداوار سال 2025 میں بڑھ کر 3 فیصد رہی، پاکستانی معیشت کی شرح نمو گزشتہ سال 2اعشاریہ 6 فیصد جبکہ 2026 میں تین فیصد ہی رہے گی۔عالمی مالیاتی ادارے نے بتایا کہ صنعتوں اور خدمات کے شعبہ میں ترقی آئی ،زرعی ترقی دباؤ کا شکار رہی، مالی نظم وضبط کے باعث مہنگائی کنٹرول میں رہی،2027 میں پاکستان کی معیشت 3.4 فیصد رہنے کا امکان ہے ۔رپورٹ میں حکومت کو مشورہ دیا گیا ہے کہ پاکستان اصلاحاتی ایجنڈے پر عملدرآمد جاری رکھے ، پاکستان ٹیکس دینے والوں کا دائرہ بڑھائے ۔