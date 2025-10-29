صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کو سیلاب سے بھاری نقصان پہنچا، مہنگائی بڑھے گئی : عالمی بینک

  • پاکستان
پاکستان کو سیلاب سے بھاری نقصان پہنچا، مہنگائی بڑھے گئی : عالمی بینک

مہنگائی کی شرح7اعشاریہ 2فیصد رہنے کی پیش گوئی ، آئندہ مالی سال میں 6 اعشاریہ 8 فیصد رہنے کا امکان حکومت اپنے ترقیاتی ایجنڈے میں برآمدات بڑھانے کو ترجیح دے ،ٹیرف پالیسی پر عملدرآمد یقینی بنائے :رپورٹ

اسلام آباد(دنیا نیوز)عالمی بینک نے اپنی پاکستان ڈویلپمنٹ رپورٹ 2025 میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سیلاب کے باعث پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق سیلاب سے پاکستانی معیشت کو بھاری نقصان پہنچا، رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 7اعشاریہ 2 فیصد رہنے کی پیش گوئی ہے ، آئندہ مالی سال میں مہنگائی کی شرح 6اعشاریہ 8 فیصد رہنے کا امکان ہے ، برآمدات بڑھانے کے لیے صرف ٹیرف اصلاحات کافی نہیں، حکومت اپنے ترقیاتی ایجنڈے میں برآمدات بڑھانے کو ترجیح دے ۔

اپنی رپورٹ میں عالمی بینک نے مشورہ دیا کہ ترسیلات زر میں اضافہ برآمدات اور درآمدات کے درمیان خلیج کو کم کرسکتا ہے ، پاکستان بجٹ میں اعلان کردہ نیشنل ٹیرف پالیسی پر عملدرآمد یقینی بنائے ۔عالمی بینک کے مطابق پاکستان کی معاشی پیداوار سال 2025 میں بڑھ کر 3 فیصد رہی، پاکستانی معیشت کی شرح نمو گزشتہ سال 2اعشاریہ 6 فیصد جبکہ 2026 میں تین فیصد ہی رہے گی۔عالمی مالیاتی ادارے نے بتایا کہ صنعتوں اور خدمات کے شعبہ میں ترقی آئی ،زرعی ترقی دباؤ کا شکار رہی، مالی نظم وضبط کے باعث مہنگائی کنٹرول میں رہی،2027 میں پاکستان کی معیشت 3.4 فیصد رہنے کا امکان ہے ۔رپورٹ میں حکومت کو مشورہ دیا گیا ہے کہ پاکستان اصلاحاتی ایجنڈے پر عملدرآمد جاری رکھے ، پاکستان ٹیکس دینے والوں کا دائرہ بڑھائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

3منٹ میں زیادہ پانی بھرے غبارے پھینکنے کا نیا ریکارڈ

سپین میں ریسٹورنٹس سے کرسیاں چرانے والا گروہ گرفتار

نئی تحقیق میں یادداشت بوسٹ کرنے کے طریقے دریافت

پاکستان نے جِلدی مرض فنگل انفیکشن کی دوا بنالی

گمشدہ سرفنگ بورڈ پانی میں بہہ کر ہزاروں کلومیٹر دور پہنچ گیا

ماسکو سے واپسی پر نیپولیئن کی فوج کیسے مری، ڈی این اے تحقیق

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak