نیب سیاسی انجینئرنگ کا آلہ کار نہیں، قوانین میں مزید ترامیم کیلئے تجاویز دینگے : چیئرمین نیب
فیصلہ پارلیمنٹ کاہی اختیار،رئیل اسٹیٹ میں فائلوں کاکاروباربند،اب حقیقی پلاٹ کی خریدوفروخت ہوسکے گی ارکان پارلیمنٹ،بیوروکریٹس اورکاروباری طبقے کیخلاف انکوائری براہ راست نہیں کرتے ،نذیر بٹ کی صحافیوں کو بریفنگ
اسلام آباد (نمائندہ دنیا )چیئرمین نیب نذیراحمد بٹ نے کہا ہے کہ اڑھائی سال کے دوران گزشتہ 23سال کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بہترکارکردگی دکھائی،ہمارے دورمیں 8397ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے ۔23سال کے دوران نیب نے 883ارب روپے ریکورکئے ، نیب سیاسی انجینئرنگ کاآلہ کار نہیں ، قوانین میں مزیدترامیم کیلئے تجاویزدیں گے ۔ سینئر صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے چیئرمین نیب نے کہا دنیاکے کسی ادارے کاریکوری ریٹ نیب سے بہترنہیں ،سب سے زیادہ ریکوری قومی ملکیتی زمین کی بازیابی ہے ،صوبائی حکومتوں بالخصوص سندھ اور بلوچستان نے کارروائیوں میں مثالی تعاون کیا،سپریم کورٹ کی اجازت سے ریفرنس بنانے کے بجائے ثالثی کاطریقہ کار اپنایا۔
انہوں نے کہا نیب کے موجودہ قوانین میں مزیدترامیم کیلئے حکومت کوتجاویزدیں گے ،عوامی فراڈکیلئے 100شکایات کی پابندی میں نرمی کی بھی تجویزپیش کریں گے ،ہماراکیس مضبوط ہے لیکن فیصلہ پارلیمنٹ کاہی اختیارہے ،یہ تاثرختم ہوچکاہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کاآلہ کارہے ،انہوں نے کہا ارکان پارلیمنٹ،بیوروکریٹس اورکاروباری طبقے کیخلاف انکوائری براہ راست نہیں کرتے ،چیئرمین سینیٹ،اسمبلیوں کے سپیکرز،اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اورصوبائی چیف سیکرٹریزکی وساطت سے رابطہ کرتے ہیں،کاروباری طبقے کیخلاف انکوائری کیلئے ان کے چیمبرزکوشامل کیاجاتاہے ،عوامی فراڈمیں کیسزبنانے سے زیادہ فوکس متاثرین کی دادرسی پرہے ،اب تک ہاؤسنگ سوسائیٹیزسے ایک لاکھ 21ہزارمتاثرین کواصل سے زیادہ سے رقم واپس کرائی۔
چیئرمین نیب نے کہا فراڈکے سہولت کارافسروں کیخلاف کارروائی کیلئے متعلقہ حکومتوں کوکیس بناکردیا،فرضی اور بے نامی شکایات کی حوصلہ شکنی سے غیرضروری کیسزکابوجھ کم ہواہے ،رئیل اسٹیٹ کے کاروبارمیں فروخت کنندہ اورخریدارکے علاوہ ریگولیٹربھی شامل ہوگا،فائلوں کاکاروباربند،اب حقیقی پلاٹ کی خریدوفروخت ہوسکے گی،کے پی میں بی آرٹی کرپشن کاکیس ہماری کوششوں سے عالمی عدالت سے واپس ہوا،اس سے قومی خزانے کو168ارب روپے کی بچت ہوئی،نذیراحمدبٹ نے کہا کرپشن کے پیسے سے جائیدادیں خریدنے کے سہولت کارملک اصل مجرم ہیں،ہمیں شفافیت کا لیکچردینے والے خودکرپشن کے سرپرست بنے ہیں،منی لانڈرنگ کی سہولت کاری،کرپشن کی سب سے بھیانک صورت ہے ،آف شورکمپنیاں اور سیاسی پناہ کی آڑکرپٹ عناصرکیخلاف کارروائی میں رکاوٹ ہیں،نذیربٹ نے کہا باہمی قانونی معاونت کے بجائے مقامی قوانین کاسہارالے کرکرپٹ عناصرکو بچالیاجاتاہے ،پلی بارگین میں کم رقم وصول کرنے کاتاثردرست نہیں،زیادہ ترکیسزمیں اصل سے زیادہ رقم وصول کی،پلی بارگین پرنیب کاحصہ وصول کرنے کاتاثریکسرغلط ہے ۔