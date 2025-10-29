پیپلز پارٹی وزیر اعظم آزاد کشمیر کا فیصلہ نہ کرسکی، تحریک عدم اعتماد موخر : پی ٹی آئی کا منحرف ارکان کیخلاف ریفرنس کا فیصلہ
وفاقی وزراء پر مشتمل سیاسی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، ن لیگ کااپوزیشن میں بیٹھنے ،عدم اعتماد میں پی پی کا ساتھ دینے کا اعلان شاہ غلام قادر ، فاروق حیدر کے تحریک پر دستخط،بیرسٹرسلطان کی فریال سے ملاقات،جب تک اختیار کام کرتا رہونگا:انوارالحق
اسلا م آباد،مظفر آباد(یاسر ملک ،خصوصی نامہ ،مانیٹرنگ ڈیسک)پیپلزپارٹی کی دوپہر دو بجے تک کی ڈیڈلائن گزر گئی لیکن وزیراعظم آزاد کشمیر نے استعفیٰ نہیں دیا۔ پی پی نے نئے وزیراعظم کیلئے نام فائنل نہ ہونے تک تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا فیصلہ مؤخر کردیا۔ چودھری انوار الحق نے استعفیٰ دینے سے انکار کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کاسامنا کرنے کا اعلان کردیا اور کہا جن کے پاس نمبر پورے ہیں وہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں، جب تک اختیار ہے کام کرتا رہوں گا۔دوسری جانب ن لیگ نے اپوزیشن میں بیٹھنے اور تحریک عدم اعتماد میں پی پی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، مسلم لیگ(ن) کے دو رہنماؤں شاہ غلام قادر اور فاروق حیدر نے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دئیے ۔ پی پی قیادت اب قائد ایوان نامزد کرکے چودھری انوارالحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائے گی تاہم اسمبلی قوانین کے مطابق عدم اعتماد کے ساتھ نئے قائد ایوان کا نام دینا لازمی ہے اس لیے تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا فیصلہ مؤخر کردیا گیا۔
آزاد کشمیر حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے وزیرِ اعظم شہباز شریف کی جانب سے قائم وفاقی وزراء پر مشتمل سیاسی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا جس میں مسلم لیگ (ن)نے حکومت میں نہ بیٹھنے اور پی پی کا تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کاباضابطہ فیصلہ کیا۔ اس اجلاس میں رانا ثناء اللہ، امیر مقام، شاہ غلام قادر، چودھری طارق فاروق، مشتاق منہاس، افتخار گیلانی ،راجہ فاروق حیدر، احمد رضا قادری، راجہ صدیق اور کرنل(ر) وقار نور شریک ہوئے ۔اجلاس کے بعد وفاقی وزیر احسن اقبال، رانا ثنا اللہ اور امیر مقام نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں گورننس کا بحران پیدا ہوا، آزاد کشمیر کے عوام کی خوشحالی کے لئے تحریک عدم اعتماد میں ن لیگ شامل ہوگی، ن لیگ آزاد کشمیر میں حکومت میں نہیں اپوزیشن میں بیٹھے گی۔
احسن اقبال نے کہا کہ عدم اعتماد میں ن لیگ پی پی پی کا ساتھ دے گی، پارٹی حکومت میں نہیں اپوزیشن میں ہوگی، نئی حکومت انتخابات کروائے گی، مسلم لیگ ن آزاد کشمیر میں اپوزیشن کا کردار بھرپور ادا کرے گی اور عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے گی ۔ کمیٹی وزیرِ اعظم شہباز شریف کو وطن واپسی پر تفصیلی بریفنگ دے گی۔ ادھرپیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن کے رہنماؤں کی ایک اور اہم بیٹھک ہوئی جس میں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ ن کے دو اہم رہنماؤں شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر سے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کروا لیے ۔ پیپلز پارٹی کے چودھری ریاض اور فیصل راٹھور نے مسلم لیگ ن کے صدر آزاد کشمیر شاہ غلام قادر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں راجہ فاروق حیدر خان بھی شریک ہوئے ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ ن کے رہنماؤں سے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کرنے کی درخواست کی جسے مسلم لیگ ن نے مثبت ردعمل کے طور پر قبول کیا۔
علاوہ ازیں تحریک انصاف آزاد کشمیر نے منحرف ارکانِ اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ذرائع کے مطابق صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار عبد القیوم نیازی نے لیگل ٹیم کو ریفرنس کی تیاری کی ہدایت جاری کر دی ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ سردار عبد القیوم نیازی کی قائد حزبِ اختلاف خواجہ فاروق احمد اور دیگر سینئر رہنماؤں سے مشاورت جاری ہے ۔دستاویز کے مطابق الیکشن ایکٹ 2020ء کی دفعہ 30 کی ذیلی شق 3 اور 4 کے تحت کوئی بھی رکن اسمبلی پارٹی تبدیل کرنے کی صورت میں نااہلی کا سامنا کر سکتا ہے ۔ صدر آزاد جموں وکشمیر بیرسٹر سلطان سے پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما و انچارج سیاسی امور فریال تالپور نے ملاقات کی جس میں آزادکشمیر میں حکومت سازی کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ۔