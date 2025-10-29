نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کا سکینڈل : افسروں کا گینگ، لوٹ مار کا حصہ تقسیم کرتے، گرفتار 6 ملزموں کا ریمانڈ، ادارے کا سربراہ تبدیل
ڈکی بھائی کا ریمانڈ نہ لینے پر اہل خانہ سے 90 لاکھ روپے رشوت لی ،تین لاکھ ڈالر سے زیادہ رقم بائی نینس کے ذریعے اکاؤنٹ میں منتقل کرائی مختلف کال سنٹرز اور آن لائن فراڈ کے مقدمے میں ملوث افراد سے رقم وصول کر کے آپس میں تقسیم کرتے ، کچھ حصہ اپنے افسر وں کو بھی بھیجتے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز ، زوار ، عثمان ، ایاز ، شعیب ،مجتبیٰ ،سب انسپکٹر یاسر ، علی رضا،عثمان عزیز ملوث،وقار الدین کی جگہ خرم علی نئے ڈی جی مقرر
لاہور،اسلام آباد(کورٹ رپورٹر ،عدالتی رپورٹر،اپنے کامرس رپورٹر سے ،نیوز رپورٹر)نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی(این سی سی آئی اے )کا بڑا سکینڈل منظر عام پر آگیا، محکمے کے افسر گینگ بنا کر لوٹ مارکرتے اور حصہ تقسیم کرتے پائے گئے ،ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے 9ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کر کے 4 کا جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کرلیا،سکینڈل سامنے آنے کے بعد ڈائریکٹر جنرل نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی وقار الدین سید کو ہٹا کر ان کی جگہ پاکستان پولیس سروس گریڈ 21 کے افسر سید خرم علی کو تعینات کردیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری، ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ہیڈکوارٹرز عثمان احمد ،ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈکوارٹرز ایاز خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض،اسسٹنٹ ڈائریکٹر مجتبیٰ ظفر ،سب انسپکٹر یاسر رمضان، سب انسپکٹر علی رضا اور شہری عثمان عزیز کیخلاف مقدمہ آن لائن جُوئے اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت گرفتارمعروف یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کی مدعیت میں درج کیا گیا ،ایف آئی آر کے مطابق شکایت کنندہ نے الزام عائد کیا کہ ادارے کے بعض افسران نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اُن کے خلاف غیرقانونی کارروائیاں کیں اور نجی نوعیت کی معلومات کو غلط طریقے سے استعمال کیا۔
تفتیشی افسر نے سعدُالرحمن عرف ڈکی بھائی کے اہل خانہ سے مجموعی طور پر 90 لاکھ روپے کی رقم بطور رشوت وصول کی ۔تفتیشی افسر این سی سی آئی اے شعیب ریاض نے ڈکی بھائی کو ریلیف دلوانے کے لیے 60 لاکھ روپے لیے ۔ تفتیشی افسر نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے یہ رقم وصول کی۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض کے فرنٹ مین کو ڈکی بھائی کے دوست عثمان نے رقم دی۔ شعیب ریاض نے ملزم ڈکی بھائی کا جسمانی ریمانڈ نہ لینے اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کے لیے دوبارہ 30 لاکھ روپے کی رشوت لی۔ ملزم شعیب ریاض نے پچاس لاکھ روپے اپنے فرنٹ مین کار شو روم مالک کے پاس رکھوائے ۔ بیس لاکھ روپے ملزم شعیب ریاض نے خود رکھے ۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کو اس رقم سے پانچ لاکھ روپے حصہ دیا گیا ۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ شعیب ریاض نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈکی بھائی کے اکاؤنٹ سے 3 لاکھ 26 ہزار 420 ڈالر بائی نینس کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کئے۔ دوران انکوائری سامنے آیا کہ ملزمان باقاعدہ ایک نیٹ ورک کی صورت میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے تھے اور غیرقانونی کال سنٹرز،آن لائن فراڈ کرنے والوں سے منتھلی وصول کرکے اپنا حصہ رکھ کے افسران بالا تک پہنچاتے تھے ،این سی سی آئی اے ہیڈکوارٹر زکے افسران کو یہ رقم بذریعہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان پہنچائی جاتی تھی، مقدمہ میں موقف اختیار کیا گیاکہ چودھری سرفراز اور زوار احمد ماہانہ 10 لاکھ روپے افسران بالا تک پہنچاتے تھے ، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش کا آغاز کردیا گیا۔
دریں اثنا یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ سے مبینہ طور پر رشوت لینے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کے 6افسروں سرفراز چودھری ،شعیب ریاض ،علی رضا و دیگر کو ہتھکڑیاں لگا کر جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹوکی عدالت میں پیش کیا گیا، ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کی جانب سے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ،عدالت نے تفتیشی سے سوال کیا کہ ابھی تک آپ نے کیا تفتیش کی ہے ۔ جس پر تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ملزمان کو دیگر ملزموں کے روبرو کرانا ہے ۔ملزمان کے وکیل میاں علی اشفاق نے کہا رشوت کا جھوٹا اور من گھڑت مقدمہ درج کیا گیا ،اس مقدمے میں مدعیہ نے ایف آئی اے کو کب درخواست دی، اس درخواست پر دن اور تاریخ نہیں لکھی، انکوائری کب شروع ہوئی اور این سی سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے کب ایف آئی اے کو لیٹر لکھا ،وہ بھی ریکارڈ پر نہیں ہے ،عدالت ملزموں کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم دے ۔عدالت نے گرفتار افسروں کا 3 دنوں کا جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں ایف آئی اے کی تحویل میں دیدیا اور آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے رپورٹ بھی طلب کرلی ۔