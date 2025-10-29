صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے میں گریڈ 18 اور 19 کے 7 افسر تبدیل

  • پاکستان
ریلوے میں گریڈ 18 اور 19 کے 7 افسر تبدیل

لاہور(آن لائن)ریلوے ہیڈکوارٹر نے گریڈ 19 اور 18 کے 7 افسروں کے تقرر و تبادلے کر دئیے۔ ڈپٹی انجینئر نارتھ رضوان چیمہ کو سینئر منیجر پریونشن تعینات کیا گیا ہے۔۔۔

 جبکہ سینئر منیجر پریونشن فیصل عمران کو ڈپٹی انجینئر نارتھ بنا دیا گیا۔ڈویژنل انجینئر ٹو عبدالرحمن کو ڈی ای این ون لاہور تعینات کیا گیا، اور ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی اینڈ لینڈ راولپنڈی ڈویژن رانا جاوید کو ڈویژنل انجینئر ٹو لاہور تعینات کر دیا گیا۔ریاض محمود لاشاری کو ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی اینڈ لینڈ راولپنڈی ڈویژن تعینات کیا گیا۔ایکسیئن جنرل ریلوے ہیڈکوارٹر متین احمد کو ڈویژنل انجینئر ٹو ملتان تعینات کیا گیا، جبکہ ڈویژنل انجینئر ٹو ملتان آصف ممتاز کو ایکسیئن جنرل ریلوے ہیڈکوارٹر کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پہلا ٹی 20 : پاکستان کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں 55 رنز سے شکست

سعودی عرب میں دنیا کا پہلا ‘سکائی اسٹیڈیم’ تعمیر کرنے کا فیصلہ

ویرات کوہلی 50سال تک کھیل سکتے ہیں:ڈیوڈ وارنر

ایشین گیمز میں بھارت کی نمائندگی کرنیوالی ایتھلیٹ کی خودکشی

کہا گیا بھارت ہے ، ہلکا ہاتھ رکھیں:میچ ریفری کرس براڈ

قومی ٹیم میں وکٹ کیپرز نہیں، سٹاپرز آ گئے ہیں:راشد لطیف کا شکوہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak