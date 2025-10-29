ریلوے میں گریڈ 18 اور 19 کے 7 افسر تبدیل
لاہور(آن لائن)ریلوے ہیڈکوارٹر نے گریڈ 19 اور 18 کے 7 افسروں کے تقرر و تبادلے کر دئیے۔ ڈپٹی انجینئر نارتھ رضوان چیمہ کو سینئر منیجر پریونشن تعینات کیا گیا ہے۔۔۔
جبکہ سینئر منیجر پریونشن فیصل عمران کو ڈپٹی انجینئر نارتھ بنا دیا گیا۔ڈویژنل انجینئر ٹو عبدالرحمن کو ڈی ای این ون لاہور تعینات کیا گیا، اور ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی اینڈ لینڈ راولپنڈی ڈویژن رانا جاوید کو ڈویژنل انجینئر ٹو لاہور تعینات کر دیا گیا۔ریاض محمود لاشاری کو ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی اینڈ لینڈ راولپنڈی ڈویژن تعینات کیا گیا۔ایکسیئن جنرل ریلوے ہیڈکوارٹر متین احمد کو ڈویژنل انجینئر ٹو ملتان تعینات کیا گیا، جبکہ ڈویژنل انجینئر ٹو ملتان آصف ممتاز کو ایکسیئن جنرل ریلوے ہیڈکوارٹر کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔