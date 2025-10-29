ڈپٹی ایڈمنسٹریٹرمتروکہ وقف املاک بورڈ معطل
لاہور (خبر نگار) متروکہ وقف املاک بورڈ میں ایف آئی اے کی سفارشات اور ون مین کمیشن کی ہدایت پر انتظامی فیصلے۔
ون مین کمیشن اسلام آباد کے خط کے بعد کراچی ریجن سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر شاہد علی کو فوری طور پر معطل کر کے انکوائری برانچ لاہور رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ۔ دوسری جانب کراچی اربن میں تعینات اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر اسرار شاہ کو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر رورل کراچی کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے ۔ راولپنڈی زون کے ایڈمنسٹریٹر تنویر حسین کو کراچی سائوتھ کا اضافی چارج دے دیا گیا اور انہیں فوراً کراچی میں سٹیشن رہ کر عہدہ سنبھالنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔