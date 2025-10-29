صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی:ٹوکن عدم ادائیگی پرسکول وین طلبہ سمیت بند

  • پاکستان
راولپنڈی:ٹوکن عدم ادائیگی پرسکول وین طلبہ سمیت بند

طلبا گھنٹہ سے زائددھوپ میں وین میں بیٹھے رہے :سیکرٹری آرٹی اے کانوٹس

راولپنڈی (خبر نگار)سیکرٹری آر ٹی اے کے عملے نے ٹوکن بروقت ادانہ ہونے پرنجی سکول وین کو طلبہ سمیت بند کردیا۔ کم عمر طلبا سے بھری سکول وین ایک گھنٹہ سے زائد دھوپ میں کھڑی رہی،اس دوران طلبہ کوشدیدمشکلات کاسامناکرنا پڑا، سکول وین میں موجود تمام طلباء ڈھوک رتہ کے رہائشی تھے پک اینڈ ڈراپ وین کو صدر میں قائم دفتر میں بند کیا گیا ہے ، سیکرٹری آر ٹی اے اسد شیرازی کاکہناہے کہ معاملہ نوٹس میں آیا ہے ، لوڈنگ وہیکل کو پک اینڈ ڈراپ کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے ،عملہ کو ہدایت کی ہے کہ بچوں کو گھروں تک ڈراپ کروایا جائے ۔گاڑی کو واپس لاکر مالک کے خلاف کارروائی کی جائے گی ۔

