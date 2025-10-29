کسانوں پر ریاستی جبر، سیاسی تشدد شائننگ انڈیا کا چہرہ بے نقاب
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) مودی سرکار کے تحت بھارت میں مظلوم کسانوں پر ریاستی جبر اور سیاسی تشدد میں اضافہ ہو گیا۔ مدھیہ پردیش میں حالیہ واقعہ نے شائننگ انڈیا کے دعوؤں کو بے نقاب کر دیا۔
انڈیا ٹو ڈے کے مطابق بی جے پی رہنما مہندرا نگر نے زمین بیچنے سے انکار پر کسان رام سواروپ کو جیپ تلے کچل کر ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھیوں اور اس نے کسان اور اس کے اہلخانہ پر حملہ کیا، خواتین پر تشدد اور فائرنگ کی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے بی جے پی رہنماؤں نے کم از کم 25 کسانوں کو ڈرا دھمکا کر سستے داموں زمین فروخت کرنے پر مجبور کیا۔ سماجی ماہرین کے مطابق مودی حکومت کی ناکام زرعی پالیسیاں، بڑھتی مہنگائی اور سرکاری بے حسی کسانوں کو خودکشی کی طرف دھکیل رہی ہے۔