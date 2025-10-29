صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان نے میکرو اکنامک تبدیلی کی مثال قائم کی : بھارتی ویب سائٹ

  • پاکستان
پاکستان نے میکرو اکنامک تبدیلی کی مثال قائم کی : بھارتی ویب سائٹ

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) پاکستان کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے سفر کا عالمی سطح پر اعتراف بڑھتا جا رہا۔

 بھارتی ویب سائٹ ساؤتھ ایشیا مانیٹر نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا پاکستان نے 2023 سے 2025 تک جنوبی ایشیا میں شاندار میکرو اکنامک تبدیلی کی مثال قائم کی اور بہترین داخلی اصلاحات، موثر معاشی پالیسیوں اورآئی ایم ایف بیل آوٹ پیکیج کے استعمال سے ڈیفالٹ کے خطرات سے نکل کر معاشی استحکام کی مضبوط بنیاد رکھی۔ ویب سائٹ نے تسلیم کیا ایس آئی ایف سی کے فریم ورک نے پاکستان کی عالمی سطح پر اقتصادی سفارتکاری کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 

