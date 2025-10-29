پاکستان نے میکرو اکنامک تبدیلی کی مثال قائم کی : بھارتی ویب سائٹ
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) پاکستان کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے سفر کا عالمی سطح پر اعتراف بڑھتا جا رہا۔
بھارتی ویب سائٹ ساؤتھ ایشیا مانیٹر نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا پاکستان نے 2023 سے 2025 تک جنوبی ایشیا میں شاندار میکرو اکنامک تبدیلی کی مثال قائم کی اور بہترین داخلی اصلاحات، موثر معاشی پالیسیوں اورآئی ایم ایف بیل آوٹ پیکیج کے استعمال سے ڈیفالٹ کے خطرات سے نکل کر معاشی استحکام کی مضبوط بنیاد رکھی۔ ویب سائٹ نے تسلیم کیا ایس آئی ایف سی کے فریم ورک نے پاکستان کی عالمی سطح پر اقتصادی سفارتکاری کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا۔