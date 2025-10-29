صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری حج سکیم واجبات:آخری قسط کی 3 نومبر سے وصولی شروع

سرکاری حج سکیم واجبات:آخری قسط کی 3 نومبر سے وصولی شروع

واجب الادا 6لاکھ روپے 10نومبر تک جمع نہ کرانے والے حج پر نہیں جا سکیں گے

اسلام آباد(سید قیصر شاہ ) سرکاری حج سکیم کے تحت حج واجبات کی دوسری اور آخری قسط کی وصولی کا سلسلہ3 نومبر سے شروع ہوگا ، بروقت دوسری قسط جمع نہ کرانے والے حج پر نہیں جا سکیں گے ۔منسوخ درخواستوں کی جمع شدہ پہلی قسط کی رقم بینک اکاؤنٹ میں واپس بھجوا دی جائے گی۔ حج واجبات کی دوسری قسط 3 سے 10 نومبر تک وصول کی جائے گی۔حج واجبات 14 منتخب بینکوں میں جمع کرائے جا سکیں گے ۔ دوسری قسط کی مد میں چھ لاکھ روپے فی کس وصول کیے جائیں گے ۔ ڈبل بیڈ فیملی روم کے اضافی 2 لاکھ روپے ، ٹرپل بیڈ فیملی روم کے اضافی 67 ہزار روپے فی کس ادا کرنا ہوں گے ۔ درخواست گزار دوسری قسط جمع کراتے وقت پیکیج تبدیل کرا سکیں گے ، اس کے بعد تبدیلی کی اجازت نہیں ہو گی۔

