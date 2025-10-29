صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم سرما میں متوقع برفباری و لینڈ سلائیڈنگ، تیاریوں کا جائزہ

  • پاکستان
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)این ڈی ایم اے کے این ای او سی میں موسمِ سرماکے حوالے سے جائزہ اجلاس میں سموگ، برفباری، لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکوں کی بندش جیسے خطرات سے نمٹنے کیلئے بر وقت اقدامات اور لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کا ممکنہ خطرات سے نمٹنے کیلئے مؤثر حکمتِ عملی اور متعلقہ اداروں کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔ صوبائی و علاقائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور اداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتا یا گیا کہ این ڈی ایم اے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ بروقت الرٹس، ایڈوائزری کی فراہمی اور اور مشترکہ ردِعمل یقینی بنا رہا ہے ۔ سیاحتی مقامات پر گنجائش، رہائش اور ضروریات کی دستیابی کے مطابق سیاحوں کی آمد و رفت، اداروں کے مابین ہم آہنگی اور بر وقت رابطے کے ذریعے تیاری یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی۔

