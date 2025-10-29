موسم سرما میں متوقع برفباری و لینڈ سلائیڈنگ، تیاریوں کا جائزہ
این ڈی ایم اے میں سڑکوں کی بندش سے نمٹنے کیلئے اقدامات، لائحہ عمل پر غور
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)این ڈی ایم اے کے این ای او سی میں موسمِ سرماکے حوالے سے جائزہ اجلاس میں سموگ، برفباری، لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکوں کی بندش جیسے خطرات سے نمٹنے کیلئے بر وقت اقدامات اور لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کا ممکنہ خطرات سے نمٹنے کیلئے مؤثر حکمتِ عملی اور متعلقہ اداروں کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔ صوبائی و علاقائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور اداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتا یا گیا کہ این ڈی ایم اے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ بروقت الرٹس، ایڈوائزری کی فراہمی اور اور مشترکہ ردِعمل یقینی بنا رہا ہے ۔ سیاحتی مقامات پر گنجائش، رہائش اور ضروریات کی دستیابی کے مطابق سیاحوں کی آمد و رفت، اداروں کے مابین ہم آہنگی اور بر وقت رابطے کے ذریعے تیاری یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی۔