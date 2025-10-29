وزیرستان:سلیمان خیل کیلئے ایف سی کے سماجی منصوبے مکمل
واٹر سپلائی سکیم، پسماندہ علاقوں کیلئے سڑک کی مرمت اور طبی مرکز کا منصوبہ شامل
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) وزیرستان کے پرامن سلیمان خیل قبیلے کیلئے فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا (ساؤتھ) کے سماجی منصوبوں مکمل کر لیے گئے ، ایف سی اور قبیلے کے ایک جرگے میں عمائدین نے علاقے میں انٹرنیٹ کی فراہمی، روڈ کی مرمت، میڈیکل کلینک اور واٹر سپلائی سکیم کے مطالبات پیش کیے تھے ۔ فرنٹیئر کور نے مطالبات پر عملدرآمد کیلئے معاونت کی اور واٹر سپلائی سکیم مکمل کر لی۔ زرمیلان اور خان کوٹ کے دور افتادہ پسماندہ علاقوں کیلئے سڑک کی مرمت اور میڈیکل کلینک کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ کلینک میں ادویات، ابتدائی طبی امداد اور علاج معالجے کی بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے فورسز اور عوام کے درمیان اعتماد اور تعلق مزید مضبوط ہوگا۔