صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرستان:سلیمان خیل کیلئے ایف سی کے سماجی منصوبے مکمل

  • پاکستان
وزیرستان:سلیمان خیل کیلئے ایف سی کے سماجی منصوبے مکمل

واٹر سپلائی سکیم، پسماندہ علاقوں کیلئے سڑک کی مرمت اور طبی مرکز کا منصوبہ شامل

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) وزیرستان کے پرامن سلیمان خیل قبیلے کیلئے فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا (ساؤتھ) کے سماجی منصوبوں مکمل کر لیے گئے ، ایف سی اور قبیلے کے ایک جرگے میں عمائدین نے علاقے میں انٹرنیٹ کی فراہمی، روڈ کی مرمت، میڈیکل کلینک اور واٹر سپلائی سکیم کے مطالبات پیش کیے تھے ۔ فرنٹیئر کور نے مطالبات پر عملدرآمد کیلئے معاونت کی اور واٹر سپلائی سکیم مکمل کر لی۔ زرمیلان اور خان کوٹ کے دور افتادہ پسماندہ علاقوں کیلئے سڑک کی مرمت اور میڈیکل کلینک کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ کلینک میں ادویات، ابتدائی طبی امداد اور علاج معالجے کی بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے فورسز اور عوام کے درمیان اعتماد اور تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ماہرہ خان کی آئی برو لفٹ کی افواہوں پر وضاحت

سلمان خان کے شو ’’بگ باس ‘‘ پر نئے الزامات، مقبولیت کم

عاصم اظہر کا انسٹاگرام پر ’’خدا حافظ ‘ کا پیغام، مداحوں میں تشویش

لڑکیاں محبت سے بڑھ کر عزت تلاش کریں:فرح سعدیہ کا مشورہ

رجنی کانت اور دھنوش کو بم کی دھمکی

راکھی ساونت دودھ کی دھلی نہیں، منحوس عورت ہے :متیرا

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak