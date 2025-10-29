نومبراحتجاج کیس،پانچ ملین کابوگس مچلکہ جمع کرانے پرمقدمہ درج
ضامن نصیرکی طرف سے جمع کرائی گئی رجسٹریاں تصدیق کے دوران بوگس نکل آئیں
راولپنڈی (احمد بھٹی)نومبر احتجاج کے مقدمہ میں پانچ ملین روپے کا بوگس مچلکہ جمع کرائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ انسداد دہشتگری عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ کے روبرو تھانہ صادق آباد کے نومبر احتجاج کے مقدمہ میں ملزم کی جانب سے گاڑی نمبر ایل ڈبلیو کے 0852 کی سپرداری کیلئے ضامن محمد نصیر نے پانچ ملین روپے کا مچلکہ ایک پلاٹ کا جمع کرایا اور گاڑی حاصل کرلی ۔ بعدازاں جب عدالت کی جانب سے رجسٹریوں کی تصدیق کیلئے مذکورہ کاغذات اے سی صدر کوبھجوائے گئے تو سب رجسٹرار اربن نے رپورٹ دی کہ اس پلاٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں اور یہ بوگس کاغذات ہیں ۔ عدالت نے اس رپورٹ کی روشنی پر دھوکہ فراڈکرنے پر ضامن محمد نصیر کیخلاف اندراج مقدمہ کا حکم جاری کیا جس پر پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔