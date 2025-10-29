صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہو ہائیکورٹ میں سٹور مینجمنٹ کیلئے جدید ایس او پیز اور ڈیجیٹل سسٹم متعارف

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائی کورٹ میں سٹور مینجمنٹ کیلئے جدید ایس او پیز اور ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروا دیا گیا،چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی جانب سے جاری احکامات کی روشنی میں عدالت عالیہ لاہور میں انتظامی اصلاحات کے لئے متعدد اقدامات اٹھائے جارہے ہیں۔

اسی سلسلہ میں عدالت عالیہ لاہور کے سٹور سسٹم میں شفافیت اور مؤثر نظم و نسق کو فروغ دینے کے لیے جدید ایس او پیز جاری کر دئیے گئے ، جس کے لئے ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر پروگرام بھی تیار کیا جا رہا ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ کے تمام سٹور آئٹمز کی ڈیجیٹل انٹری اور ریکارڈنگ کی جائے گی۔ اس نظام کے ذریعے قیمتی قومی سرمایہ کی بچت ممکن ہوگی، سامان کے ضیاع اور زائد المیعاد ہونے سے قبل اشیاء کے بروقت استعمال کو یقینی بنایا جا سکے گا، جبکہ خریداری، سٹوریج اور تقسیم کے تمام مراحل میں شفافیت اور جوابدہی کو فروغ ملے گا۔

