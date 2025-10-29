صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انکم ٹیکس وصولیوں میں اضافہ، عوام بے چین

اسلام آباد(آئی این پی)چیئرمین اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈویلپمنٹ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے غیر منصفانہ ٹیکس وصولیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ کاروباری طبقہ اور تنخواہ داروں کو غیر مساوی ٹیکس نظام پر شدید تحفظات ہیں۔۔۔

حکومت ٹیکس وصولیوں میں اضافے کا  دعویٰ کر رہی ہے ،تنخواہ داروں اور کاروباری طبقے پر بے تحاشا بوجھ غیرمنصفانہ ٹیکس نظام کا ثبوت ہے ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا حکومت نے گزشتہ برس 58 کھرب 30 ارب روپے کا انکم ٹیکس جمع کیا،2023-24 میں حکومت نے انکم ٹیکس وصولیوں کی مد میں 45کھرب 70 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا تھا ،انکم ٹیکس وصولیوں میں ریکارڈ اضافہ عوام میں بے چینی پیدا کررہا ہے ،حکومت نے گزشتہ برس تنخواہ دار طبقے سے 575 ارب روپے ٹیکس وصول کیا،2023-24 میں تنخواہ دار طبقے سے 364 ارب روپے کا ٹیکس وصول کیا گیا تھا ،بزنس کمیونٹی سے انکم ٹیکس کی مد میں گزشتہ برس 53 کھرب روپے وصول کیے گئے ،بزنس کمیونٹی نے 2023-24 میں 41 کھرب روپے کا انکم ٹیکس جمع کرایا۔

