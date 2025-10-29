آئمہ کو وظیفہ دینے کا فیصلہ مسترد
ماہڑہ (نامہ نگار) جمعیت علمائے اسلام کے مرکزی رہنما مولانا حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ آئمہ مساجد کو وظیفہ دینے کا حکومتی فیصلہ مسترد کرتے ہیں۔۔۔
دین کے خادموں کو حکومتی کنٹرول میں لانے کی سازش ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ، یہ اقدام دینی طبقے کو سرکاری اثر و رسوخ میں لانے کی کوشش ہے ،اگرحکومت دین کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو مدارس کے مسائل حل کرے ،آئمہ مساجد دین کے خادم ہیں، انہیں خریدا نہیں جا سکتا۔انہوں نے مزید کہا کہ خیبرپختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت نے بھی اسی نوعیت کا فیصلہ کیا تھا جسے جے یو آئی نے اس وقت بھی رد کیا تھا۔ جمعیت علمائے اسلام آئمہ کرام کے وقار، خودمختاری اور دینی غیرت کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر جدوجہد جاری رکھے گی، اسلامی تشخص اور نظامِ اسلام کے نفاذ کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔