لاہورہائیکورٹ:توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت پانے والی خاتون بری
راولپنڈی(مانیٹرنگ ڈیسک)لاہورہائیکورٹ راولپنڈی بینچ نے توہینِ رسالت اور توہینِ مذہب کے الزام میں سزائے موت اور قید کی سزا پانے والی خاتون کو بری کرنے کا حکم دیا ہے۔
انیقہ عتیق نامی خاتون کو جنوری 2022 میں راولپنڈی میں ایف آئی اے کی خصوصی عدالت نے توہین رسالت پر مبنی پیغام بھیجنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی تھی جس کے خلاف اپیل پر راولپنڈی کے دورکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس چودھری وحید پر مشتمل بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ استغاثہ ملزمہ کے خلاف مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہا۔