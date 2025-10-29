آپ ملازمین کاخون چوس رہے ہیں:لاہور ہائیکورٹ
پنشن میں باقی صوبوں نے وفاق کو مدنظر رکھا، پنجاب نے کیوں نظر اندازکیا؟ کیا سرکاری امور ایسے چلائے جاسکتے ؟ پنشن کٹوتیوں کیخلاف کیس میں ریمارکس
لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے ریٹائرڈسرکاری ملازمین کی پنشن میں کٹوتیوں کے خلاف کیس میں ایڈووکیٹ جنرل پنجاب کو عدالتی معاونت کے لئے طلب کرلیا،عدالت نے ریمارکس دئیے کہ آگاہ کیاجائے کہ باقی صوبوں میں پنشن کا اطلاق کیسے کیاجارہاہے ۔اگر باقی صوبوں نے وفاق کومدنظر رکھاہے تو پنجاب نے کیوں نظر انداز کیا۔چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے درخواست پرسماعت کی ،عدالت نے استفسار کیاکہ کیا سرکاری امور ایسے چلائے جاسکتے ہیں؟چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے کہ آپ ملازمین کاخون چوس رہے ہیں۔دیکھاجائے توملازمین کا انحصار تو صرف تنخواہ یا پنشن پر ہی ہوتا ہے ۔درخواست گزار محمد اسلم کے وکیل نے دلائل دئیے ،درخواست میں مؤقف تھا کہ پنشن رولز میں ترمیم کرکے ملازمین سے آدھی پنشن ہتھیائی جارہی ہے ،پنجاب میں پنشن رولز میں ترمیم کی من پسند تشریح کرکے ڈاکا ڈالاگیا۔وفاق نے قبل ازوقت ریٹائرمنٹ لینے والوں کو مکمل پنشن کا حق دار قرار دیا،وفاق نے لیو انکیشمنٹ اور ایل پی آر پر جانے والوں کو بھی مکمل پنشن کااہل قرار دیا۔درخواست میں استدعا تھی کہ عدالت پنجاب کو پنشن رولز میں ترمیم کی من پسند تشریح سے روکنے کا حکم دے ۔عدالت سرکاری ملازمین کی قانون کے مطابق مکمل پنشن کی ادائیگی کاحکم دے ۔