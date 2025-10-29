اسلام آبادہائیکورٹ : نیکاڈائریکٹرکی تعیناتی غیرقانونی قرار
ڈائریکٹرکے عہدہ کیلئے عمر کی حد45سال تھی جسے کم کرکے 40سال کیاگیا:فیصلہ
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی (نیکا)کے ڈائریکٹر ایس ایم او صبیح حیدر کی تعیناتی غیرقانونی قراردے دی۔جسٹس بابر ستار نے نیکا کے سینئر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساجد حسین کی درخواست پر فیصلہ جاری کردیا، عدالت نے ڈائریکٹر سٹریٹیجی مینجمنٹ آفس کے عہدہ کی تخلیق کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا ،عدالت نے فیصلہ کی کاپی چیئرمین نیکا بورڈ اویس لغاری کو بھجوانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ڈائریکٹر ایس ایم او کی پوزیشن سروس رولزمیں موجود ہی نہیں تھی،نیکا میں ڈائریکٹرکے عہدہ کیلئے عمر کی حد45سال تھی جسے کم کرکے 40سال کیاگیا، ڈائریکٹر سٹریٹیجی مینجمنٹ آفس کے عہدہ کی تخلیق اور اس پر کی جانے والی تعیناتی غیر قانونی ہے ،نیکا بورڈ جائزہ لے کہ وہ ترمیمی ریگولیشنز نیکا بورڈ کی منظوری کے بغیر کیسے گزٹ میں شائع ہوئیں؟،سرکاری گزٹ میں ان ترامیم کی اشاعت کی ذمہ داری طے کی جائے جو کبھی نیکا بورڈ سے منظور ہی نہیں کی گئیں،نیکا بورڈ غیر منظور شدہ ترامیم کے اشاعت کی ذمہ داری طے کرے ۔