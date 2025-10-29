صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آبادہائیکورٹ : نیکاڈائریکٹرکی تعیناتی غیرقانونی قرار

  • پاکستان
اسلام آبادہائیکورٹ : نیکاڈائریکٹرکی تعیناتی غیرقانونی قرار

ڈائریکٹرکے عہدہ کیلئے عمر کی حد45سال تھی جسے کم کرکے 40سال کیاگیا:فیصلہ

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی (نیکا)کے ڈائریکٹر ایس ایم او صبیح حیدر کی تعیناتی غیرقانونی قراردے دی۔جسٹس بابر ستار نے نیکا کے سینئر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساجد حسین کی درخواست پر فیصلہ جاری کردیا، عدالت نے ڈائریکٹر سٹریٹیجی مینجمنٹ آفس کے عہدہ کی تخلیق کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا ،عدالت نے فیصلہ کی کاپی چیئرمین نیکا بورڈ اویس لغاری کو بھجوانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ڈائریکٹر ایس ایم او کی پوزیشن سروس رولزمیں موجود ہی نہیں تھی،نیکا میں ڈائریکٹرکے عہدہ کیلئے عمر کی حد45سال تھی جسے کم کرکے 40سال کیاگیا، ڈائریکٹر سٹریٹیجی مینجمنٹ آفس کے عہدہ کی تخلیق اور اس پر کی جانے والی تعیناتی غیر قانونی ہے ،نیکا بورڈ جائزہ لے کہ وہ ترمیمی ریگولیشنز نیکا بورڈ کی منظوری کے بغیر کیسے گزٹ میں شائع ہوئیں؟،سرکاری گزٹ میں ان ترامیم کی اشاعت کی ذمہ داری طے کی جائے جو کبھی نیکا بورڈ سے منظور ہی نہیں کی گئیں،نیکا بورڈ غیر منظور شدہ ترامیم کے اشاعت کی ذمہ داری طے کرے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak