9ماہ میں غیر اخلاقی مواد پر 10لاکھ سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند
اسلام آباد (ایس ایم زمان) ملک بھر میں رواں سال ستمبر تک غیر اخلاقی و بدتمیزی کی شکایات پر 10 لاکھ 58 ہزار سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کیے گئے۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق ستمبر تک اسلام، مذہب، فرقہ واریت، نفرت انگیزی، توہین عدالت، سکیورٹی اور دفاع کے خلاف شکایات پر مجموعی طور پر 14 لاکھ 17 ہزار 593 سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ویب سائٹس اور پیجز بند کیے گئے جبکہ 31 ہزار 782 شکایات مسترد ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق سکیورٹی اور دفاع پاکستان کے خلاف پوسٹس پر ایک لاکھ 78 ہزار 921 شکایات موصول ہوئیں جن میں سے ایک لاکھ 36 ہزار 829 اکاؤنٹس بلاک اور 19 ہزار 856 شکایات مسترد ہوئیں جبکہ 22 ہزار 246 زیر غور ہیں۔ اسلام کے خلاف پوسٹوں پر ایک لاکھ 6 ہزار 831 اکاؤنٹس بند کیے گئے ، تین ہزار 398 شکایات مسترد اور 15 ہزار 213 زیر غور ہیں۔ فرقہ وارانہ و نفرت انگیز پوسٹس پر 71 ہزار 757 اکاؤنٹس بلاک کیے گئے ، 1 ہزار 865 شکایات مسترد اور 4 ہزار 466 زیر غور ہیں۔ توہین عدالت کی شکایات پر 7 ہزار 712 اکاؤنٹس بند ہوئے ، 1 ہزار 909 زیر غور اور 360 شکایات مسترد ہوئیں۔ کردار کشی کے خلاف 14 ہزار 213 اکاؤنٹس بلاک کیے گئے ، 6 ہزار 967 زیر غور اور 3 ہزار 323 شکایات مسترد ہوئیں۔ پی ٹی اے کے مطابق مجموعی طور پر 15 لاکھ 8 ہزار 847 شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 14 لاکھ 17 ہزار 583 اکاؤنٹس بلاک، 31 ہزار 792 شکایات مسترد اور 59 ہزار 462 زیر غور ہیں۔