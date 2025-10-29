کوئٹہ کے افق پر خاص قسم کے رنگ برنگے بادل
کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک)وادی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آسمان پر خوبصورت رنگ برنگی روشنیوں کا ہالہ دیکھا گیا جسے شہریوں نے کیمرے میں محفوظ کر لیا۔
گزشتہ صبح کوئٹہ،نوشکی،دالبندین سمیت مختلف علاقوں میں افق پرمختلف زاویوں سے رنگوں کا ہالہ 6 بجکر 20منٹ پر افق سے غائب ہوا۔جس کے بعد مختلف زاویوں سے بننے والے رنگوں کے ہالے کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔محکمہ موسمیات کے ترجمان انجم نذیر نے بتایا کہ صبح 6 بج کر 20 منٹ پر کوئٹہ کے مشرقی پہاڑی سلسلے کوہ مردار کے اوپر لینٹی کیولر بادل کی تشکیل دیکھی گئی، یہ بادل سورج نکلنے سے پہلے ظاہر ہوا اور 6:45 بجے غائب ہو گیا ۔ انجم نذیر نے کہا لینٹی کیولر بادل وہ ساکن، عدسے (لینس) کی شکل کے بادل ہوتے ہیں جو پہاڑوں کی ہوا کے مخالف سمت میں بنتے ہیں۔جب مستحکم اور نم ہوا ان کے اوپر سے گزرتی ہے ، یہ ہوا کا بہاؤ فضائی لہریں پیدا کرتا ہے اور بادل اُن چوٹیوں پر بنتے ہیں جہاں ہوا اپنے نقطئہ شبنم تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے جبکہ نچلی جگہوں پر بخارات بن کر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ "ٹھہرے ہوئے لہر نما" بادل بعض اوقات اپنی ہموار، اُڑن طشتری جیسی شکل کی وجہ سے یو ایف اوز(نامعلوم فضائی اشیاء)سمجھے جاتے ہیں۔